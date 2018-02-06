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"Газпром" сообщил о планах занять 10% рынка КНР к 2025 году

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Газ "Газпрома" может занять около 10% рынка природного газа Китая к 2025 году, а к 2035 году - обеспечить более 13% потребления газа народной республики, заявил на Дне инвестора в Нью-Йорке начальник управления департамента 123 "Газпрома" Кирилл Полоус.

Он отметил, что китайский рынок природного газа - наиболее динамично развивающийся как с точки зрения добычи, так и с точки зрения потребления.

"При этом перспективный уровень добычи газа в Китае характеризуется высокой степенью неопределенности, прежде всего связанной с потенциалом добычи сланцевого газа. Даже в случае существенных успехов добычи нетрадиционного газа в стране (что в нынешних условиях видится маловероятным), потребление газа в Китае будет существенно опережать рост внутренней добычи газа, результатом чего станет дальнейшее увеличение импорта газа", - оговорился он.

Согласно прогнозам ведущих отраслевых аналитиков, к 2035 году разница между потреблением и внутренней добычей газа, включая сланцевый, в Китае может составить 200-280 млрд кубических метров.

"Сейчас мы еще не поставляем трубопроводный газ в Китай, но уже к 2025 году мы будем обеспечивать порядка 10% совокупного потребления газа в стране, только за счет поставок газа в рамках подписанного контракта по "восточному маршруту". Напомню, что контракт предусматривает ежегодные поставки 38 млрд куб. м российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири", а первый газ пойдет в Поднебесную уже менее чем через два года - в декабре 2019 года. Мы не планирует останавливаться на этом и в настоящее время совместно с китайскими партнерами продолжаем работать над новыми трубопроводными проектами, реализация которых позволит нам увеличить присутствие газпромовского газа в КНР и, как мы ожидаем, к 2035 году занять более 13% китайского рынка природного газа", - заявил Полоус.

Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев в своем выступлении напомнил, что в 2017 году Китай увеличил импорт природного газа на 27% - до 95 млрд куб. м, став вторым крупнейшим импортером газа в мире. Некоторые аналитики даже полагают, что Китай может занять первое место в списке импортеров газа, обойдя Японию. По оценкам CNPC, с 2025 по 2030 год импорт газа Китаем вырастет до 200 млрд куб. м, а более смелый прогноз аналитиков Центра исследований проблем развития Госсовета КНР предполагает рост импорта к 2030 году до 300 млрд куб. м.

"Принимая во внимание стабильный рост спроса на газ в Китае, а также наши уникальные логистические и ресурсные преимущества, мы с оптимизмом смотрим не только на поставки российского газа по "Силе Сибири", но и на перспективы реализации проектов поставок газа в Китай с Дальнего Востока России и по "Западному маршруту", - сказал зампред "Газпрома".

Медведев также напомнил, что в контракте с китайским покупателем заложена возможность расчета в юанях: "По согласованию сторон юань может использоваться. Российско-китайская торговля и совместные инвестиции развиваются. Это означает, что финансовые институты Китая и России могут для корпораций предоставлять различного рода услуги, связанные как с юанем, так и с рублем, что предусмотрено в многочисленных контрактах между Россией и Китаем".

Теги: Газпром, КНР, Александр Медведев, Кирилл Полоус
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