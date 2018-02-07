Apple начнет принимать платежи через AliPay в магазинах в Китае

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Apple начнет принимать платежи в системе AliPay во всех своих официальных магазинах на территории Китая, пишет The Financial Times.

Таким образом, компания впервые согласилась сотрудничать со сторонней системой оплаты. Эксперты отмечают, что такая мера свидетельствует о важности китайского рынка для Apple, а также о том, что собственная платежная система компании, ApplePay, занимает незначительную долю рынка электронных платежей в КНР.

По оценке Goldman Sachs, по объему электронных платежей Китай занимает уверенное первое место в мире. Самыми популярными системами являются AliPay от Ant Financial, дочерней компании Alibaba, и WeixinPay от конкурирующей Tencent. Через эти две системы в 2016 году прошли платежи на $11,4 трлн.

На Китай приходится около 20% всех продаж Apple. В прошлом году компания реализовала в стране 41,1 млн смартфонов и получила выручку в размере $44,76 млрд.