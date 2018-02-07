Инфляция в РФ в январе 2018 года оказалась ниже декабрьской

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в январе 2018 года, несмотря на индексацию ряда тарифов на транспорт, оказалась даже ниже декабрьской - 0,3% против 0,4% в декабре, сообщил в среду Росстат.

В ноябре и октябре потребительские цены в стране прибавляли по 0,2%.

Инфляция при этом оказалась несколько ниже ожиданий - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на январь, подготовленный "Интерфаксом" в конце месяца, равнялся 0,4%.

Январь и июль являются "тарифными" месяцами, когда индексируются тарифы на транспорт (с 1 января) и на газ, электроэнергию, услуги ЖКХ (с 1 июля), поэтому они не являются показательными с точки зрения помесячной динамики, и нужно "очищать" влияние тарифного фактора.

В январе 2017 года инфляция равнялась 0,6%. Поэтому в годовом выражении инфляция в январе 2018 года, по данным Росстата, снизилась до 2,2% с 2,5% в декабре.

Инфляция в годовом выражении уже в 3,5 раза меньше ключевой ставки ЦБ, которая равняется 7,75%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в январе составил 100,2% (в январе 2017 года - 100,4%), в годовом выражении - 101,9% (105,5%).

Продовольственные товары в январе 2018 года подорожали на 0,5% (в январе 2017 года - на 0,9%), в том числе продовольственные товары без плодоовощной продукции - на 0,1% (на 0,3%).

Непродовольственные товары в январе стали дороже на 0,3% (на 0,5% в январе 2017 года).

Услуги в январе подорожали на 0,1% (в январе 2017 года - на 0,5%).

В январе существенное удорожание отмечалось на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, виноград стал дороже на 15,0%, капуста, картофель, морковь, лук, помидоры и груши - на 4,6-9,3%. Вместе с тем на апельсины цены снизились на 5,9%, лимоны - на 1,0%.

Среди других наблюдаемых видов продовольственных товаров цены на отечественную икру лососевых рыб выросли на 1,0%, охлажденную и мороженую разделанную рыбу лососевых пород, творог, овощные консервы, хлопья из злаков - на 0,6-0,8%. Кроме того, на 0,6% дороже стал обходиться обед в ресторане.

Почти на все наблюдаемые виды круп и бобовых отмечалось снижение цен. Из них более всего подешевела гречневая крупа - на 3,4%. Одновременно на пшено цены выросли на 1,4%, рис - на 0,3%. Кроме того, на свинину и мясо птицы цены стали ниже на 0,4% и 0,6% соответственно, на муку, карамель, шоколадные конфеты, шампанское, пиво и сельди - на 0,1-0,3%.

В январе среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров более всего подорожало топливо для населения. Так, цены на уголь и дрова выросли на 2,6% и 0,6% соответственно.

Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 1,9% дороже стали новые отечественные легковые автомобили, на 0,6-1,4% - новые легковые автомобили иностранных марок, дизельное и газовое моторное топливо, сигареты с фильтром, электропылесосы, бытовые плиты, фотоаппараты, USB флеш-накопители, плиты древесностружечные, свежесрезанные цветы.

Одновременно на 0,2-0,3% подешевели велосипеды для дошкольников, электрические триммеры, энергосберегающие лампы, отдельные виды строительных материалов (красный кирпич, металлочерепица), а также зимняя обувь для взрослых и сезонная верхняя одежда.

Снижение цен и тарифов отмечалось на услуги пассажирского транспорта. Так на 7,1-9,2% дешевле стал проезд в различных типах вагонов поездов дальнего следования, на 2,0% - полет в салоне экономического класса самолета. Одновременно стоимость комбинированного билета для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца выросла на 2,3%, плата за проезд в городском электрическом транспорте и междугородном автобусе - на 1,5% и 1,2% соответственно.

Стоит отметить, что в текущем году не было традиционной индексации тарифа на пассажирские железнодорожные перевозки с 1 января, а индексация тарифа на грузовые железнодорожные перевозки была проведена с начала года лишь частично. Тарифы выросли на 1,9% с 1 января, полная же индексация на 5,4% произошла в конце месяца - с 30 января.

Рекордно низкая инфляция по итогам 2017 года на уровне 2,5%, что оказалось меньше таргета ЦБ на 1,5 п.п., произвела сильное впечатление на аналитиков и теперь они ожидают, что инфляция будет ниже таргета в ближайшие годы - 3,8% в 2018 году и 3,6% в 2019 году.

Базовый вариант прогноза Минэкономразвития, одобренный правительством в конце сентября прошлого года, предполагает рост потребительских цен на 4,0%. Однако в мониторинге Минэкономразвития о ситуации в экономике, опубликованном в середине января, говорилось о том, что "экономическая динамика в 2018 году будет характеризоваться следующими тенденциями: инфляция при условии отсутствия негативных погодных шоков весь год будет находиться ниже отметки в 4%".

Кроме того, из графика прогноза инфляции ЦБ, представленного во второй половине января на Гайдаровском форуме, следовало, что годовая инфляция в РФ по итогам первого квартала 2018 года может несколько вырасти, затем она снизится до минимума к концу второго квартала, после чего начнет расти, но по итогам года останется ниже 4%, а на таргет в 4% выйдет только в I квартале 2019 года.