Недельная инфляция в РФ осталась на уровне 0,1%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Недельная инфляция в России в период с 13 по 19 февраля осталась на уровне 0,1%, как и в предыдущие две недели, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца потребительские цены к 19 февраля выросли на 0,2%, с начала года - на 0,5%.

Перед тем как вернуться к привычному показателю в 0,1%, с 23 по 29 января недельная инфляция замедлялась до нуля. В период с 16 по 22 января и с 10 по 15 января цены росли также на 0,1%, до этого с 1 по 9 января они повысились на 0,2%, главным образом из-за индексации тарифов на транспорт с 1 января.

Данные Росстата указывают на то, что неуклонное падение показателя годовой инфляции (в 2017 году он опустился до 2,5%, а за первый месяц 2018 года - уже до 2,2%) сначала в начале февраля приостановилось, во вторую неделю месяца годовая инфляция перешла к незначительному росту до 2,3% к 12 февраля и на 19 февраля стабилизировалась на этом уровне.

Среднесуточный рост за первые 19 дней месяца оказался в полтора раза выше, чем в тот же период год назад - 0,012% против 0,008%. Исходя из среднесуточных данных, годовой показатель на 19 февраля равнялся 2,3%.

За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 0,8%, куриные яйца - на 0,4%, маргарин, соль - на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,0%, в том числе на огурцы - 3,0%, картофель - 2,05, морковь - 1,8%, капусту - 1,5%. В то же время помидоры стали дешевле на 1,0%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.

Одновременно гречневая крупа подешевела на 0,8%, свинина, куры и мука - на 0,2-0,3%.

Минэкономразвития в опубликованном на прошлой неделе ежемесячном мониторинге ведомства "Картина экономики" прогнозировало инфляцию в феврале на уровне 0,2-0,3%, а в годовом выражении - 2,2-2,3%.

Министерство ожидает после некоторого роста годовой инфляции к концу первого квартала ее замедление до 2% в июне и менее 4% по итогам 2018 года.

ЦБ в своем заявлении по итогам совета директоров 9 февраля также отмечал, что к концу первого полугодия годовая инфляция в РФ может замедлиться, а по итогам 2018 года оказаться ниже таргета в 4%.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по итогам опроса аналитиков в конце января по инфляции на 2018 год равняется 3,8%.