Реальный размер средней пенсии в РФ в декабре вырос на 1,6%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Средний размер назначенной ежемесячной пенсии в России в декабре 2017 года вырос в номинальном выражении на 4,2% по сравнению с декабрем 2016 года и составил 13 тысяч 304 рублей, сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В реальном выражении (с поправкой на инфляцию) средний размер пенсий в декабре вырос на 1,6% по сравнению с декабрем 2016 года.

В среднем за 2017 год рост пенсий в реальном выражении составил 3,6%, в номинальном - 7,4% (с учетом единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. рублей в январе 2017 года).

Средний размер назначенных пенсий в декабре 2017 года составил 25,6% от средней начисленной зарплаты по стране против 26,1% в декабре 2016 года.