Минимальная пенсия в Москве повышена до 17,5 тысяч

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Согласно постановлению правительства Москвы, с 1 января в столице размер городского социального стандарта пенсионера увеличен на 21% - с 14,5 тыс. рублей до 17,5 тыс. рублей в месяц.

Таким образом, неработающие пенсионеры, проживающие в Москве 10 лет и более, теперь ежемесячно будут получать с учетом городской надбавки не менее 17,5 тыс. рублей.

Отмечается, что такое повышение коснется примерно 1,4 млн пенсионеров, 43 тыс. человек получат надбавку к пенсии впервые.

Кроме того, с января в столице значительно увеличены размеры ряда социальных выплат нуждающимся москвичам. Так, например, размер ежемесячного пособия на ребенка с 1 января составляет от 4 тыс. до 15 тыс. рублей. Для семей, воспитывающих детей-инвалидов, введено новое пособие - ежегодная выплата в размере 10 тыс. рублей на приобретение комплекта детской одежды (школьной формы).

Помимо этого, единовременные выплаты юбилярам супружеской жизни увеличены на 10-17 тыс. рублей - до 15-30 тыс. рублей, размер ежемесячного пособия Героям Советского Союза и РФ увеличен на 9 тыс. рублей - до 25 тыс. рублей в месяц, их вдовам (вдовцам) и родителям на 7 тыс. рублей - до 15 тыс. рублей. Единовременная выплата гражданам в возрасте 101 года и старше увеличена на 5 тыс. рублей - до 15 тыс.

Также введена социальная выплата пенсионерам - народным и заслуженным артистам СССР, РСФСР и России - в размере 30 тыс. рублей в месяц.