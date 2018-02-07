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Экономика

Яндекс.Такси и Uber закрыли сделку по объединению сервисов

Есть обновление от 20:31

Бизнес оценен более чем в $3,8 млрд

Яндекс.Такси и Uber закрыли сделку по объединению сервисов
Фото: ТАСС, Кирилл Кухмарь

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - "Яндекс.Такси" и Uber закрыли сделку по объединению сервисов, говорится в сообщении "Яндекса".

На момент закрытия сделки Uber и "Яндекс" инвестировали в новую компанию соответственно $225 млн и $100 млн, с учетом этих инвестиций денежные средства на балансе компании составляют $400 млн.

"Яндекс" отмечает, что в результате совместный бизнес оценен более чем в $3,8 млрд. Ранее компания давала оценку в $3,7 млрд.

По условиям сделки, около 59,3% в СП принадлежат "Яндексу", 36,9% - Uber, еще 3,8% - сотрудникам.

Гендиректором новой компании стал Тигран Худавердян, ранее возглавлявший "Яндекс.Такси". В совет директоров вошли четыре представителя от "Яндекса": председатель совета директоров компании Yandex N.V. Джон Бойнтон, глава и основатель Аркадий Волож, операционный и финансовый директор Грег Абовский и вице-президент по корпоративному развитию Вадим Марчук. Со стороны Uber в совет директоров вошли три представителя: вице-президент по корпоративному развитию Кэмерон Поэцшер, глава компании в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Пьер-Димитрий Гор-Коти и глава международного подразделения внутреннего аудита Мишель ДеБелла.

"Яндекс" и Uber договорились объединить бизнесы по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в составе новой компании в июле 2017 года. Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку "Яндекс" и Uber в ноябре.

После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок - и "Яндекс.Такси", и Uber - по-прежнему будут доступны пользователям. В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. Вместе с такси-сервисом совместный бизнес будет развивать направление доставки еды. Ранее "Яндекс.Такси" учредил дочернюю компанию ООО "Яндекс.Еда", в которую войдет недавно приобретенный бизнес Foodfox и UberEATS.

После объединения "Яндекс.Такси" и Uber могут привлечь сторонних инвесторов в СП, в том числе через IPO. Как сообщал финдиректор "Яндекса" Грег Абовски агентству Bloomberg, размещение может состояться в первой половине 2019 года, вероятнее всего, в США. Сам "Яндекс" размещался на Nasdaq, проведя в мае 2011 году сделку на $1,4 млрд.

Между тем глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в рамках Всемирного экономического форума в Давосе сообщал, что фонд совместно с партнерами планирует вложить в совместное предприятие "Яндекс.Такси" и Uber десятки миллионов долларов. "Мы планируем нашу инвестицию в объединенный бизнес Uber и "Яндекс.Такси". Надеемся, что сделка закроется в ближайшее время. Вместе с нами туда придет ряд наших партнеров, в том числе РКИФ (Российско-китайский фонд - ИФ), и, соответственно, мы верим в будущее этой компании", - сказал Дмитриев.

Теги: Яндекс.Такси, Uber
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