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Экономика ЧМ-2018

Росавиация уведомила авиакомпании об ограничении цен билетов во время ЧМ-2018

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Росавиация начала уведомлять авиакомпании о запрете на повышение цен билетов во время Чемпионата мира по футболу в РФ этим летом.

"Руководителям МТУ Росавиации осуществить информирование подведомственных авиакомпаний и аэропортов о запрете увеличения тарифов на воздушные перевозки пассажиров в аэропорты, обслуживающие населенные пункты, в которых проводятся матчи спортивных соревнований, а также тарифов и сборов на услуги аэропортов в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в соответствии с пунктом 10 статьи 15 Федерального закона от 07.06.2013 №108-ФЗ", - говорится в телеграмме за подписью замглавы Росавиации Олега Клима, с копией которой ознакомился "Интерфакс". По данным источника агентства, документ был разослан в четверг.

Из телеграммы также следует, что Росавиация намерена проводить мониторинг цен на авиабилеты (а также их наличие в продаже) и аэропортовых тарифов во время ЧМ-2018. "При установлении фактов нарушения указанной нормы согласно 108-ФЗ незамедлительно информировать Росавиацию и ФАС России", - сказано в документе.

Закон, на который ссылается ведомство, - "О подготовке и проведении в РФ Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка Конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". В пункте 10 статьи 15 закона говорится: "В целях предотвращения необоснованного роста тарифов на воздушные перевозки в период проведения спортивных соревнований запрещается увеличение тарифов на воздушные перевозки пассажиров в аэропорты, обслуживающие населенные пункты, в которых проводятся матчи спортивных соревнований, а также тарифов и сборов на услуги аэропортов".

Глава Минтранса РФ Максим Соколов заявлял в начале января, что правительство РФ может принять решение об ограничении цен на авиабилеты в период проведения ЧМ-2018. "Сейчас, в принципе, мы прорабатываем вопрос с правительством РФ о принятии постановления, аналогичного тому, которое было в период проведения Олимпийских игр, где мы ограничивали, условно говоря, тарифы чуть выше среднего, возможность поднятия для авиакомпаний цен на авиабилеты в период проведения Чемпионата мира по соответствующим направлениям", - говорил министр. Но позднее, отвечая на вопрос журналистов о ходе подготовке постановления, он заявлял, что специальное постановление не требуется. "Сейчас есть прямая норма закона, и она уже сама по себе имеет прямое действие, даже не требуется постановление. ФАС на основании этого уже в случае завышения цен может автоматически включать механизм контроля и предупреждения авиакомпаний в случае возникновения таких ситуаций", - сказал Соколов.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Для приема болельщиков будут задействованы 13 аэропортов страны.

Теги: Росавиация, ЧМ-2018
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