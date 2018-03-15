Росавиация приостановила сертификат авиационной безопасности аэропорта Перми

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Росавиация приостановила действие сертификата авиационной безопасности АО "Международный аэропорт "Пермь", сообщил "Интерфаксу" советник руководителя ведомства Сергей Извольский.

"Сертификат авиационной безопасности (пермского аэропорта - ИФ) приостановлен до устранения выявленных нарушений", - сказал он.

Извольский не стал уточнять суть нарушений, сославшись на "служебную информацию". Несмотря на это, по его словам, аэропорт в данный момент продолжает обслуживать рейсы.

Как указано на сайте Росавиации, аэропорт Перми получил сертификат авиационной безопасности 10 января 2017 года со сроком действия до 10 января 2019 года.

Комментарием пресс-службы аэропорта Перми и министерства транспорта региона "Интерфакс" пока не располагает.

25% акций АО "Международный аэропорт "Пермь" владеет краевое министерство по управлению имуществом и земельными отношениями, 25% - 1 акция принадлежит АО "Корпорация развития Пермского края", 25% + 1 акция - у ООО "Новая Колхида", структуры "Новапорта" Романа Троценко.