Экономическая активность в РФ замедлилась в IV квартале

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Экономическая активность в РФ в IV квартале 2017 года замедлилась, говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания, на котором Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5%.

"В IV квартале 2017 года произошло замедление экономической активности, однако остается некоторая неопределенность в оценке причин этого замедления, в том числе роли временных факторов", - отмечается в релизе.

"После снижения выпуска в промышленности в ноябре 2017 года рост выпуска в декабре 2017 года возобновился в помесячном выражении (с исключением сезонности - ИФ). Настроения производителей сохраняются на относительно высоком уровне. В дальнейшем их поддержит рост внутреннего спроса на фоне увеличения реальных заработных плат, а также повышение темпов роста мировой экономики. Безработица находится на уровне, не создающем избыточного инфляционного давления", - описывают текущую экономическую ситуацию в ЦБ.

На прошлой неделе ЦБ в своих комментариях о ситуации в экономике отмечал, что в IV квартале с учетом исключения сезонного фактора экономика снизилась, но это объясняется действием разовых краткосрочных факторов.

"Спад в IV квартале (очищенного от сезонности ВВП - ИФ), по оценкам, был вызван в основном разовыми факторами. В 2018 году ожидается дальнейшее восстановление производственной активности. Индекс PMI обрабатывающих отраслей за январь вырос до 52,1 пункта. В первом полугодии 2018 года темпы прироста ВВП в годовом выражении оцениваются на уровне 1-1,5%. Способствовать этому будет потребительский и инвестиционный спрос, увеличение которого поддержит рост производства", - говорилось в комментариях ЦБ.

Как сообщалось, рост ВВП РФ в 2017 году, по первой оценке Росстата, составил 1,5%, что оказалось ниже как прогноза Минэкономразвития (2,1%), так и интервального прогноза ЦБ (1,7-2,2%).

ЦБ РФ ждет роста экономики в 2018 году в интервале 1,5-2,0%, в 2019 году - 1,-1,5%.

Минэкономразвития в базовом сценарии ожидает роста ВВП РФ в 2018 году на 2,1%, в 2019 году - на 2,2%, в 2020 году - на 2,3%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце января-начале февраля, по росту ВВП на 2018 год равняется 1,7%.