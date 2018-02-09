Портал "Банки.ру" назвал лучшие банки 2017 года

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Портал "Банки.ру" в пятницу вручил премию "Банк года"; обладателем гран-при стал "Альфа-Банк", а банкиром года - санатор "Уралсиба" Владимир Коган.

"Альфа-Банк" был назван банком года за увеличение чистой прибыли в 10 раз по сравнению с прошлым годом, рост активов на 9%, а также значительный рост депозитного и кредитного портфелей при общем сокращении уровня просроченной задолженности.

Банкир года Владимир Коган, как отмечает портал, стал первым в истории современной России частным лицом, взявшим на себя санацию банка.

"Вкладом года" был признан "СмартВклад" Тинькофф Банка; "Потребительский кредит года" достался Райффайзенбанку за кредит "Персональный"; "Банковской картой года" стала "Мультикарта" ВТБ 24, а приз в номинации "Ипотека года" получил Сбербанк.

"Микрофинансовой компанией года", по версии "Банки.ру", стала MoneyMan.

Победителем "Народного рейтинга" портала "Банки.ру" стал "Авангард".

Лучшим менеджером кредитной организации (номинация "лицом к клиенту") назван руководитель управления по обслуживанию клиентов Тинькофф Банка Эдуард Темников. Тинькофф Банк также получил приз за лучшую рекламную кампанию года (ролик "Страна и солнце").

Человеком года стал форумчанин портала с ником 5lexxx. Эту премию присуждают ежегодно самому активному пользователю портала "Банки. ру", причем победителя выбирают сами участники форума.