МТС купила Ticketland.ru и 78% "Пономиналу.ру" за 3,6 млрд рублей

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" приобрело двух ведущих российских билетных операторов на рынке культурно-развлекательных мероприятий: 100% в ООО "МДТЗК" (бренд Ticketland.ru) и 78,2%-ную долю в ООО "Культурная служба" (бренд "Пономиналу.ру"), сообщила компания.

Сервис Ticketland.ru был выкуплен у структуры, принадлежащей основателю Qiwi Сергею Солонину, фонду iTech Capital и ряду частных инвесторов. Стоимость сделки составила 3,25 млрд рублей с учетом долга.

Долю в "Пономиналу.ру" МТС приобрела через компанию Cubichall (единственном участнике ООО "Культурная служба") у структур основателей данного бизнеса Юрия Сосницкого и Викентия Корсунского, а также фонда Buran Venture Capital. Стоимость всего бизнеса оценена в 495 млн рублей с учетом долга. У одного из основателей и руководителя ООО "Культурная служба" Михаила Минина остается косвенная доля в размере 21,8% компании Cubichall.

В рамках сделки стороны заключили опционное соглашение, которое позволяет МТС к концу 2020 году довести свою долю в бизнесе до 100%.

По данным МТС, приобретенные активы контролируют четверть оборота продаж театральных и концертных билетов в России.

"После сделок билетные операторы продолжат деятельность как самостоятельные организации, операционное управление останется у текущего менеджмента, при этом МТС будет участвовать в стратегическом управлении активами через совет директоров и осуществлять финансовый контроль", - сообщили в МТС.

Ранее сделка была согласована советом директором МТС и Федеральной антимонопольной службой. Как отмечает оператор, финансовые результаты новых активов будут консолидированы в отчетность МТС с даты заключения сделки. Точные даты в компании не раскрывают.