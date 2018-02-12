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Экономика

ОПЕК повысила прогнозы нефтедобычи на 2018 год из-за США

Есть обновление от 15:15

По словам генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, рынок идет путем восстановления баланса

ОПЕК повысила прогнозы нефтедобычи на 2018 год из-за США
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Мировой спрос на нефть вырастет в 2018 году на 1,6 млн баррелей в сутки (б/с) согласно ожиданиям Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), передает агентство Bloomberg со ссылкой на слова генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо на конференции в Каире.

"Рынок идет путем восстановления баланса", - сказал Баркиндо, добавив, что равновесия на нефтяном рынке не было с осени 2014 года.

Ребалансировку рынка обеспечивают "беспрецедентные уровни соблюдения" договоренностей ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, отметил Баркиндо.

Как отмечается в ежемесячном отчете ОПЕК за февраль, прогноз поставок нефти из стран, не входящих в картель, в 2017 году повышен на 70 тыс. б/с - до 57,86 млн б/с, что означает рост на 90 тыс. баррелей в сутки.

На 2018 год прогноз поставок из стран не-ОПЕК повышен на 320 тыс. б/с, что составит рост на 1,4 млн б/с - до 59,26 млн б/с. При этом прогноз роста поставок по сравнению с предыдущим отчетом повышен на 250 тыс. б/с благодаря увеличению поставок из США, Мексики, Бразилии, Великобритании и Китая, пишет картель.

Согласно представленным данным, больше чем наполовину оценка повышена за счет США, где повышены оценки поставок и за 2017, и за 2018 год - в целом, оценка роста поставок нефти из США повышена на 160 тыс. б/с - до 15,63 млн б/с в 2018 году, что составит рост на 1,3 млн б/с по сравнению с 2017 годом.

Оценка роста спроса на 2018 год была повышена на 60 тыс. б/с, до 1,59 млн б/с, что даст результат в 98,6 млн б/с мирового потребления нефти по итогам 2018 года. Прогноз повышен в основном ввиду улучшенных оценок в американских и европейских странах ОЭСР и азиатских стран.

В отчете картеля говорится также, что нефтяные запасы в странах ОЭСР в декабре составили 2888 млн баррелей, что превышает средний 5-летний уровень (снижение их до этой отметки является целью соглашения ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи - ИФ) на 109 млн баррелей. В частности, запасы нефти демонстрируют избыток в 100 млн баррелей, запасы нефтепродуктов - 9 млн баррелей от своей сезонной нормы. "В соответствии с имеющимся избытком, ожидается, что рынок вернется к балансу к концу текущего года", - говорится в отчете.

Теги: ОПЕК
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