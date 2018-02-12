"Дочка" УВЗ подала иск о банкротстве управляющей компании "Рэйлтрансхолдинга"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Структура АО "Уралвагонзавод" (УВЗ) - АО "Уральская большегрузная техника - УВЗ" ("УБТ-Уралвагонзавод") - подала иск о банкротстве ООО "Управляющая компания "Рэйлтрансхолдинг" (УК "РТХ"), следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Заявление датировано 9 февраля. Оно подано в Арбитражный суд Москвы. Другой информации пока нет.

Комментарием "Уралвагонзавода" "Интерфакс" пока не располагает.

В РТХ суть претензий структуры УВЗ агентству также не прокомментировали. Исполняющий обязанности генерального директора УК "Рэйлтрансхолдинг" Александр Коленков лишь выразил сожаление по поводу того, что "все шаги, которые предпринимают в последние месяцы отдельные представители руководства "Уралвагонзавода" носят деструктивный характер".

"(Это касается - ИФ) как в целом отрасли и ведущих вагоностроительных компаний, так и самого УВЗ, поскольку он также несет очевидные убытки от разрыва отношений с большинством крупных партнеров. Тем не менее, мы надеемся, что здравый смысл победит, и мы сможем в ходе продолжающихся переговоров прийти к консенсусу с "Уралвагонзаводом", - отметил топ-менеджер.

Как сообщалось ранее, в июле УВЗ отозвал у АО "Новозыбковский машиностроительный завод" (НМЗ, Брянская обл.), входящего в "Рэйлтрансхолдинг", лицензию на производство своей обычной вагонной тележки "18-100" и инновационной "18-194-01", а также подвижного состава с их использованием их основе. Позднее это повлекло остановку вагонов, выпущенных после 1 июля.

Источник "Коммерсанта", знакомый с ходом соответствующей проверки Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ, утверждал, что почти у 200 вагонов в разных документах указаны разные модели тележки, еще 40 - укомплектованы без сертификатов соответствия. Однако РТХ опровергает обвинения о нарушении условий лицензионного соглашения.

"УБТ-Уралвагонзавод" - закупочно-сбытовая "дочка" головной компании машиностроительной корпорации - АО "УВЗ".

"Рэйлтрансхолдинг" занимается грузовыми ж/д перевозками (в парке - более 49 тыс. вагонов, в том числе - полувагоны, цистерны, платформы, крытые вагоны, хопперы), а также производством вагонов (помимо НМЗ, - на Армавирском машиностроительном заводе в Краснодарском крае) и их ремонтом. Также группа выпускает продукцию тяжелого машиностроения (АО "Машиностроительный концерн "ОРМЕТО-ЮУМЗ" в г.Орск Оренбургской области). РТХ контролирует Сергей Шпак. УК "РТХ" - управляющая компания группы.

"Уралвагонзавод" - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. 100% акций УВЗ до середины 2018 г. будут переданы государственной корпорации "Ростех".