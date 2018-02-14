РКК "Энергия" предупредила о конце монополии России в пилотируемой космонавтике

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Спрос на российские транспортные корабли "Союз" и космические "грузовики" "Прогресс" в ближайшие годы будет стабильным, но в будущем российскую космонавтику ждет осложнение ситуации с пилотируемыми запусками из-за возрастающей конкуренции со стороны частных компаний из США.

Согласно отчету ракетно-космической корпорации "Энергия" за четвертый квартал 2017 года, спрос на космические пилотируемые и беспилотные услуги на мировом рынке постепенно возрастает, а после закрытия программы Space Shuttle Россия стала монополистом на рынке пилотируемых полетов.

"Спрос на производимые ПАО "РКК "Энергия" пилотируемые транспортные корабли типа "Союз" и грузовые корабли типа "Прогресс" на ближайшую перспективу (как минимум, на период эксплуатации МКС) ожидается стабильным", - говорится в отчете.

Спрос определяется необходимостью выполнения международных обязательств РФ по доставке на Международную космическую станцию (МКС) членов международных экипажей и грузов для снабжения станции, в том числе топлива. При этом в корпорации отмечают, что в соответствии с Федеральной космической программой России на 2016-2025 годы количество запусков кораблей типа "Прогресс" сократилось до трех год. Кроме того, с 2012 года американское космическое агентство NASA может самостоятельно выполнять доставку и возвращение грузов на МКС на грузовых космических кораблях Dragon. Также с 2013 года грузы NASA могут также доставляться на МКС с помощью грузового космического корабля Cygnus.

"И, как следствие, заказы NASA на перевозки грузов с помощью кораблей "Прогресс" сократились. В связи с реализуемыми планами американских коммерческих компаний по созданию пилотируемых кораблей монополия России на рынке пилотируемых космических полeтов прогнозируется недолговечной, а конкуренция будет возрастать", - отмечается в отчете.

Так, в планах NASA приступить к эксплуатации пилотируемых коммерческих кораблей Starliner производства Boeing и Crew Dragon (Space X) в 2019 году. Демонстрационные летные испытания коммерческого корабля SpaceX (Crew Dragon) запланированы в августе 2018 года в беспилотном режиме, а в декабре 2018 года - с экипажем на борту. Демонстрационные летные испытания коммерческого корабля компании Boeing CST-100 в беспилотном режиме запланированы на август 2018 года, в пилотируемом режиме - на ноябрь этого же года.

"На внутреннем рынке корпорация по данному направлению деятельности конкурентов не имеет. Устойчивым ожидается спрос на работы корпорации по эксплуатации и целевому использованию МКС, в том числе в области международных проектов исследования Земли и космоса, строительству новых элементов МКС (модулей МЛМ-У, УМ, НЭМ), а также по перспективным разработкам в области пилотируемой космонавтики, в том числе по созданию перспективной пилотируемой транспортной системы и освоению дальнего космоса", - отмечают в "Энергии".

В отчете говорится, что перспективы дальнейшего развития российской пилотируемой космонавтики в части транспортных кораблей связаны с созданием пилотируемого транспортного корабля нового поколения, а также транспортного грузового корабля повышенной грузоподъемности.

"Для корпорации отраслевые риски связаны с увеличением себестоимости продукции, и соотношением динамики этого увеличения с мировыми аналогами. В настоящее время на российском и мировом рынках спрос на космические услуги с использованием автоматических космических аппаратов имеет тенденцию к росту", - сообщается в отчете.

В "Энергии" ожидают повышения конкуренции между основными мировыми производителями космических аппаратов и появления на рынке производства и запуска автоматических космических аппаратов новых мировых игроков в странах с высокими экономическими темпами развития - таких, как Китай, Индия и Япония.