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SpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy

Электрокар Tesla Roadster начал свой путь к Марсу

SpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
Первый в истории пуск ракеты-носителя Falcon Heavy
Фото: Reuters

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - С космодрома на мысе Канаверал во вторник (в 23:45 по московскому времени) успешно стартовала сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX.

SpaceX вела прямую трансляцию пуска.

В качестве боковых ускорителей для Falcon Heavy были повторно использованы первые ступени ракеты-носителя Falcon 9. Обе одновременно приземлились в Посадочных зонах 1 и 2, в трехстах метрах друг от друга.

Так выглядит отработанная ступень после второй посадки.

On the rocket LZ

Публикация от Elon Musk (@elonmusk)

Третий разгонный блок продолжил свой путь: ему предстоит доставить к Марсу вишневый электромобиль Илона Маска Tesla Roadster. Через несколько минут после пуска в салоне машины (где тоже установлены камеры) заиграла песня Дэвида Боуи Space Oddity.

На бортовом компьютере первого запущенного в космос автомобиля видна надпись "Don't panic!". За рулем сидит манекен (Starman) в скафандре SpaceX. Есть еще одна надпись - "Сделано на Земле людьми" (на всякий случай).

Printed on the circuit board of a car in deep space

Публикация от Elon Musk (@elonmusk)

Центральный блок первой ступени планируется посадить на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Космический грузовик Falcon Heavy способен вывести на низкую околоземную орбиту почти 64 тонны грузов (больше, чем любая ныне используемая ракета), а также 17 тонн на Марс и 3,5 тонны на Плутон. Он стал самым мощным после ракет Saturn 5, которые 45 лет назад доставили на Луну космонавтов NASA.

Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin. Ракета оборудована тремя ускорителями и 27 двигателями, которые должны синхронно пройти этап зажигания, чтобы обеспечить тягу более 2 млн кг. По девять двигателей находятся в центральном и двух боковых разгонных блоках.

Высота ракеты составляет 70 м, диаметр - 3,7 м, ширина в разгонном блоке - более 12 м, масса - 1420 тонн.

К запуску ракеты в компании готовились 7 лет. Первые испытания прошли в мае 2017 года и были признаны успешными. Однако Маск считал, что первый запуск будет очень рискованным (и ракета может взорваться на старте).

Теперь, после успешного пуска, SpaceX может переходить к своему следующему амбициозному проекту: уже в конце года Falcon Heavy должен отправить в космос пилотируемый корабль Dragon V2 с двумя пассажирами. Он облетит Луну и вернется на Землю.

Теги: SpaceX, Falcon Heavy, Илон Маск
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