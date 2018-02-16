Экономика

ЦБ запретит банкам устанавливать уличные табло с курсами валют

Чтобы узнать курс, нужно будет зайти в помещение банка

ЦБ запретит банкам устанавливать уличные табло с курсами валют
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ намерен запретить уполномоченным банкам размещать информацию о курсах наличной иностранной валюты вне помещения уполномоченного банка и разрешить устанавливать или изменять курсы валют к рублю в автоматизированном режиме без издания отдельных приказов или распоряжений банка об установлении или изменении таких курсов.

Проект указания Банка России "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 сентября 2010 года №136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" опубликован на сайте регулятора для публичного обсуждения. Замечания и предложения по проекту принимаются до 1 марта.

Согласно документу банки, в частности, будут не вправе размещать информацию о курсах валют на щитах, стендах, перетяжках, электронных табло, монтируемых и располагаемых на внешних стенах помещения, в котором расположен банк, крышах и иных конструктивных элементах здания, строения, сооружения, в котором находится помещение банка, или вне их.

Автоматизированный режим

Вместе с тем ЦБ по предложению банков собирается предоставить им право в рамках модернизации и автоматизации своих процессов устанавливать или изменять курсы валют к рублю в целях совершения валютно-обменных операций в автоматизированном режиме без издания отдельных приказов или распоряжений уполномоченного банка об установлении или изменении таких курсов.

В случае установления курсов валют автоматизированной банковской системой кассовый работник при осуществлении операций с наличной валютой до передачи физическим лицом кассовому работнику наличных денег должен будет проинформировать физлицо об установленном на момент его обращения курсе валюты и получить устное согласие на проведение операции по этому курсу.

С момента получения устного согласия физлица на проведение такой операции по согласованному курсу валюты кассовый работник должен зафиксировать в системе обслуживания клиентов уполномоченного банка согласованный курс по данной операции.

Вместе с тем при установлении или изменении валютных курсов автоматизированной банковской системой во внутренних документах уполномоченного банка должны быть предусмотрены алгоритмы расчетов устанавливаемых курсов, определение времени их установления. Допускается устанавливать разные курсы для разных сумм покупаемой или продаваемой иностранной валюты.

Также у банка должно быть положение о фиксации автоматизированной банковской системой даты и времени (в часах, минутах и секундах) начала действия установленных валютных курсов валют, порядок и сроки хранения зафиксированной автоматизированной банковской системой информации об установленных курсах.

У банка должно быть, кроме того, положение о синхронном обновлении курсов иностранных валют, размещенных на стендах в помещениях уполномоченных банков, в которых осуществляются операции с наличной валютой и чеками, с устанавливаемыми автоматизированной банковской системой валютными курсами.

Документально должно быть закреплено и положение о фиксации в системе обслуживания клиентов уполномоченного банка курса валюты по конкретной операции физлица с момента получения от него устного согласия на проведение операции и начала пересчета физлицом денежных средств для передачи кассовому работнику, а также обязанности кассового работника, осуществляющего операции с наличной иностранной валютой и чеками.

Планируемый срок вступления в силу изменений в инструкцию - через 10 дней после дня официального опубликования.

Теги: ЦБ РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Галицкий решил проблему "Магнита". ОбобщениеГалицкий решил проблему "Магнита". Обобщение
Отныне Х5 придется конкурировать с сетью, в которой конечным бенефициаром крупнейшего пакета акций является не кто иной, как РФПодробнее
"Интеррос" сделал предложение компании Абрамовича о выкупе доли в "Норникеле""Интеррос" сделал предложение компании Абрамовича о выкупе доли в "Норникеле"
"РусАл" хочет блокировать сделкуПодробнее
Глава Qiwi вложил $17 млн в ICO TelegramГлава Qiwi вложил $17 млн в ICO Telegram
Заявка Солонина - одна из крупнейших по объему из удовлетворенных российских предложенийПодробнее
Forbes назвал Павла Дурова долларовым миллиардеромForbes назвал Павла Дурова долларовым миллиардером
Его состояние оценивается, по предварительным подсчетам, в $1,7 млрдПодробнее
ВТБ купит 29% "Магнита" у Галицкого за 138 млрд рублейВТБ купит 29% "Магнита" у Галицкого за 138 млрд рублей
CEO компании вместо Галицкого станет ее финансовый директор Хачатур ПомбухчанПодробнее
Польша собралась построить свой газопровод в Балтийском мореПольша собралась построить свой газопровод в Балтийском море
Варшава, выступающая против "Северного потока 2", хочет проложить газопровод в прибрежной зоне и подключиться к сети газопроводов НорвегииПодробнее
Психологи из США вычислили зарплату "счастливого человека" для всего мираПсихологи из США вычислили зарплату "счастливого человека" для всего мира
Исследователи выяснили, что чем больше доход превышает этот уровень, тем меньше человек радуется жизниПодробнее
"Газпром нефть" обошла "Сургутнефтегаз" и вошла в тройку призеров добычи нефти в России"Газпром нефть" обошла "Сургутнефтегаз" и вошла в тройку призеров добычи нефти в России
Лидерами по добыче в 2017 году остались "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ"Подробнее
"Аэрофлот" поднял зарплату командирам воздушных судов до 650 тыс. руб. в месяц"Аэрофлот" поднял зарплату командирам воздушных судов до 650 тыс. руб. в месяц
Это максимальный размер среднемесячной зарплаты, которая положена пилотам дальнемагистральных воздушных судовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Стрельба в американской школе8 фото
15 февраля
Стрельба в американской школе
Фотохроника 14 февраля5 фото
14 февраля
Фотохроника 14 февраля
Ураган на Олимпиаде-20188 фото
14 февраля
Ураган на Олимпиаде-2018
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВС РФ отклонил жалобу Собчак на регистрацию ПутинаЭкономикаГалицкий решил проблему "Магнита". ОбобщениеСпортСборная России по хоккею забросила восемь шайб в ворота Словении на ОИЭкономикаForbes назвал Павла Дурова долларовым миллиардеромВ РоссииУкраинец осужден в Крыму на 6,5 лет за подготовку диверсий в 2016 годуСпортРоссиянин Трегубов завоевал серебро Олимпиады в соревновании скелетонистов

ВС РФ отказал в рассмотрении пяти жалоб на регистрацию Путина

Жалобы могут подавать только зарегистрированные кандидаты в президенты, но суд уже отклонил аналогичное обращение Ксении Собчак Подробнее

ХАМАС призвал палестинцев к третьей интифаде

На выборы мэра Москвы потратят более полумиллиарда рублей

Суд временно отстранил от должности гендиректора самарского РКЦ "Прогресс"

Пассажирам S7 предложили покинуть стоявший 2 часа самолет и лететь другим рейсом

МГУ запретит продажи напитков и футбольной символики в своих стенах во время ЧМ-2018

"ВКонтакте" назвал причину сбоя в работе

Соцсеть постепенно возобновляет доступ к сервисам Подробнее

Местные власти опровергли вину воспитателей в смерти девочки в детсаду Новой Москвы

Галицкий решил проблему "Магнита". Обобщение

Галицкий решил проблему "Магнита". ОбобщениеОтныне Х5 придется конкурировать с сетью, в которой конечным бенефициаром крупнейшего пакета акций является не кто иной, как РФ Подробнее

Эстония отложила завершение обустройства границы с РФ на семь лет

В Киеве собрались ограничить использование российского ПО и средств телекоммуникаций

Минкомсвязь не увидела смысла в создании специализированного молодежного телеканала

Россия стала 15-й в медальном зачете ОИ по итогам пятничного розыгрыша наград

Генпрокурор Украины разрешил привлечь к ответственности экс-главу "Нафтогаза"

В мэрии Махачкалы отстранили трех сотрудников после гибели ребенка от укусов собак

Воспитанницу детсада в Новой Москве нашли мертвой после прогулки

Воспитанницу детсада в Новой Москве нашли мертвой после прогулкиРешается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "халатность" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Хоккей с шайбой10:40Мужчины, Россия - Словения, Группа Вонлайнподробнее
Скелетон03:30Мужчины, одиночки, 3-й и 4-й заезды (Финал)  Южная КореяРоссияВеликобританияподробнее
Фигурное катание04:00Мужчины, одиночное катание, Короткая программаподробнее
Сноуборд06:15Женщины, кросс, Финалы  ИталияФранцияИталияподробнее
Лыжные гонки09:00Мужчины, 15 км, свободный стиль, Финал  ШвейцарияНорвегияРоссияподробнее
Конькобежный спорт14:00Женщины, 5000 м, Финал  НидерландыЧехияРоссияподробнее