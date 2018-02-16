ЦБ запретит банкам устанавливать уличные табло с курсами валют

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ намерен запретить уполномоченным банкам размещать информацию о курсах наличной иностранной валюты вне помещения уполномоченного банка и разрешить устанавливать или изменять курсы валют к рублю в автоматизированном режиме без издания отдельных приказов или распоряжений банка об установлении или изменении таких курсов.

Проект указания Банка России "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 сентября 2010 года №136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" опубликован на сайте регулятора для публичного обсуждения. Замечания и предложения по проекту принимаются до 1 марта.

Согласно документу банки, в частности, будут не вправе размещать информацию о курсах валют на щитах, стендах, перетяжках, электронных табло, монтируемых и располагаемых на внешних стенах помещения, в котором расположен банк, крышах и иных конструктивных элементах здания, строения, сооружения, в котором находится помещение банка, или вне их.

Автоматизированный режим

Вместе с тем ЦБ по предложению банков собирается предоставить им право в рамках модернизации и автоматизации своих процессов устанавливать или изменять курсы валют к рублю в целях совершения валютно-обменных операций в автоматизированном режиме без издания отдельных приказов или распоряжений уполномоченного банка об установлении или изменении таких курсов.

В случае установления курсов валют автоматизированной банковской системой кассовый работник при осуществлении операций с наличной валютой до передачи физическим лицом кассовому работнику наличных денег должен будет проинформировать физлицо об установленном на момент его обращения курсе валюты и получить устное согласие на проведение операции по этому курсу.

С момента получения устного согласия физлица на проведение такой операции по согласованному курсу валюты кассовый работник должен зафиксировать в системе обслуживания клиентов уполномоченного банка согласованный курс по данной операции.

Вместе с тем при установлении или изменении валютных курсов автоматизированной банковской системой во внутренних документах уполномоченного банка должны быть предусмотрены алгоритмы расчетов устанавливаемых курсов, определение времени их установления. Допускается устанавливать разные курсы для разных сумм покупаемой или продаваемой иностранной валюты.

Также у банка должно быть положение о фиксации автоматизированной банковской системой даты и времени (в часах, минутах и секундах) начала действия установленных валютных курсов валют, порядок и сроки хранения зафиксированной автоматизированной банковской системой информации об установленных курсах.

У банка должно быть, кроме того, положение о синхронном обновлении курсов иностранных валют, размещенных на стендах в помещениях уполномоченных банков, в которых осуществляются операции с наличной валютой и чеками, с устанавливаемыми автоматизированной банковской системой валютными курсами.

Документально должно быть закреплено и положение о фиксации в системе обслуживания клиентов уполномоченного банка курса валюты по конкретной операции физлица с момента получения от него устного согласия на проведение операции и начала пересчета физлицом денежных средств для передачи кассовому работнику, а также обязанности кассового работника, осуществляющего операции с наличной иностранной валютой и чеками.

Планируемый срок вступления в силу изменений в инструкцию - через 10 дней после дня официального опубликования.