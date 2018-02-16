Что произошло за день: пятница, 16 февраля

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ВТБ покупает у Сергея Галицкого 29,1% сети "Магнит". Теперь Х5 придется конкурировать с сетью, в которой конечным бенефициаром крупнейшего пакета акций является не кто иной, как Российская Федерация. Сам бизнесмен покинет совет директоров компании и сосредоточится на развитии детско-юношеского футбола.

- Верховный суд России в пятницу отказал в удовлетворении требования Ксении Собчак о признании незаконной регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента.

- ЦБ РФ хочет запретить банкам устанавливать уличные табло с курсами валют.

- Сегодня на Олимпиаде хоккеисты команды России добились крупной победы над соперниками из сборной Словении. Игра закончилась со счетом 8:2 в пользу россиян. Медальная копилка российской команды пополнилась благодаря Денису Спицову, который стал бронзовым призером в лыжном забеге на 15 км коньковым стилем, а Наталье Ворониной, занявшей третье место в забеге на 5000 м.

- Павел Дуров включен в список долларовых миллиардеров. Его состояние журнал Forbes оценил в $1,7 млрд. Тем временем, как стало известно "Интерфаксу", в ICO месенджера Telegram, основателем которого является Дуров, вложил $17 млн глава Qiwi Сергей Солонин.

- В Верховной раде сообщили о готовящемся обмене граждан Украины Романа Сущенко и Олега Сенцова, первый из которых арестован, а второй осужден в России, на бывших украинских военнослужащих, после крымских событий - россиян Александра Баранова и Максима Одинцова, осужденных украинским судом за госизмену и дезертирство.

- Верховный суд Крыма в пятницу признал гражданина Украины Андрея Захтея виновным в подготовке диверсий на полуострове в 2016 году и приговорил к шести с половиной годам колонии строгого режима.

- Обвинение попросило приговорить криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 700 тысяч рублей по делу о вымогательстве.