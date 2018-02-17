Абрамович инвестировал в Telegram

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Роман Абрамович стал одним из российских инвесторов мессенджера Telegram, созданного Павлом Дуровым, сообщили в субботу "Ведомости " со ссылкой на источники.

Предположительно, Абрамович вложил в мессенджер $300 миллионов. Два собеседника газеты утверждают, что он был одним из первых россиян, получивших право вложить свои инвестиции.

В пятницу стало известно, что первым российским инвестором Telegram стал глава компании Qiwi Сергей Солонин. Источник "Интерфакса" назвал сумму в $17 миллионов.

Павел Дуров объявил о сборе вложений для создания криптовалюты. Инвесторы получат право на токены, когда заработает собственный блокчейн Telegram Open Network.