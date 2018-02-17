Что случилось этой ночью: суббота, 17 февраля

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Министерство юстиции США назвало имена граждан России, которые обвиняются в организации демонстраций предвыборной кампании 2016 года. Якобы они вступали в контакты с командой Дональда Трампа и пытались повлиять на исход президентских выборов. Пока неизвестно, как сильно предполагаемое российское вмешательство повлияло на результаты голосования.

- В Верховной раде Украины опровергли информацию о желании обменять украинцев Олега Сенцова и Романа Сущенко на бывших военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова.

- "Ведомости" узнали, что Роман Абрамович вложил деньги в мессенджер Telegram. Предполагается, что речь идет о $300 миллионах. До этого среди российских инвесторов мессенджера назвали главу компании Qiwi.