"Ъ" узнал о планах Дерипаски отойти от управления "Русалом" и En+ Group

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Миллиардер Олег Дерипаска планирует оставить должность президента в компаниях "Русал" и En+ Group, пишет в понедельник "Коммерсант"; по сведениям издания, это может быть связано с тем, что фамилия бизнесмена попала в "кремлевский доклад" Минфина США.

По словам источника "Ъ", Дерипаска останется в совете директоров обеих компаний в качестве неисполнительного директора. Его место в "Русале" займет Владислав Соловьев, президентом En+ Group должен стать Максим Соков. В обеих компаниях кадровые вопросы, по сведениям издания, должны решиться к концу этой недели.

Сам Дерипаска планирует заняться развитием группы ГАЗ (он является собственником компании, однако на данный момент не входит в ее менеджмент).

Говоря о причинах такого решения, издание ссылается на оценку своих собеседников в инвестиционных компаниях, которые считают, что на него повлияла публикация "кремлевского доклада" США. "Когда у тебя право финальной подписи и необходимость вести многочисленные переговоры, повышенное внимание из-за списка может быть проблематично", - цитирует "Коммерсант" слова своего источника.

Однако другие опрошенные изданием эксперты, близкие к акционерам "Русала", опровергают эти предположения, отмечая, что Дерипаска останется акционером обеих компаний. "В списке — весь российский список Forbes, никто же из них должности в своих компаниях не меняет, так что увязывать кадровые перестановки в отстроенных активах и "кремлевский доклад" — неверно", - говорит один из собеседников "Ъ".

В "кремлевский доклад" Минфина США вошли 210 российский чиновников и бизнесменов, близких, по мнению Вашингтона, к руководству РФ. Среди них оказалось 114 высокопоставленных российских чиновников и глав госкомпаний, а также все 96 российских олигархов с состоянием более $1 млрд. Против этих людей потенциально могут быть введены санкции, однако на данный момент ни о каких ограничительных мерах в их отношении не объявлено.