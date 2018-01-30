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"Кремлевский доклад" Минфина США. Обобщение

Есть обновление от 12:30

В отношении более 200 членов руководства РФ и российской бизнес-элиты, внесенных в список, в будущем могут быть введены ограничения

"Кремлевский доклад" Минфина США. Обобщение
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Министерство финансов США обнародовало так называемый кремлевский доклад - список чиновников и бизнесменов, близких, по мнению Вашингтона, к руководству РФ.

Составление доклада было предусмотрено законом "О противостоянии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в августе 2017 года. В соответствии с этим законом Минфин США обязался 29 января 2018 года передать в профильные комитеты конгресса США отчет о высокопоставленных российских чиновниках и предпринимателях, близких к Кремлю.

Американское ведомство включило в "кремлевский доклад" 210 человек, в том числе 114 российских чиновников, а также 96 крупных бизнесменов, имеющих состояние более $1 млрд.

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В приложение к докладу, которое останется засекреченным, могут включаться лица с меньшим состоянием и не входящие в число высших должностных лиц. Кроме того, Минфин не стал раскрывать список "окологосударственных компаний", также составляемый в рамках требований санкционного закона.

Кабинет министров

Российское правительство в полном составе оказалось в кремлевском докладе США.

В списке премьер-министр Дмитрий Медведев, а также его первый зам Игорь Шувалов, восемь вице-премьеров - Ольга Голодец, Аркадий Дворкович, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Сергей Приходько, Дмитрий Рогозин, Юрий Трутнев (он оказался в списке полпредов президента РФ), Александр Хлопонин.

В перечень включены также все 22 российских министра - Михаил Абызов, Ольга Васильева, Александр Галушка, Сергей Донской, Павел Колобков, Александр Колокольцев, Александр Коновалов, Лев Кузнецов, Сергей Лавров, Денис Мантуров, Владимир Мединский, Михаил Мень, Николай Никифоров, Александр Новак, Максим Орешкин, Владимир Пучков, Антон Силуанов, Вероника Скворцова, Максим Соколов, Александр Ткачев, Максим Топилин, Сергей Шойгу.

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Администрация президента

В перечне все руководство администрации президента. Согласно публикации Минфина США, в список вошли глава администрации президента РФ Антон Вайно, его первые заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко, заместители Дмитрий Песков, Владимир Островенко и Магомадсалам Магомедов.

В перечень включен глава протокола Владислав Китаев, 11 помощников президента РФ, включая Владислава Суркова, Юрия Ушакова, Владимира Кожина, Андрея Фурсенко, девять советников главы государства, среди которых Сергей Глазьев, Герман Клименко, Владимир Толстой, Вениамин Яковлев, а также глава совета по правам человека и развитию гражданского общества Михаил Федотов.

В перечне восемь полпредов президента в федеральных округах, бизнес-омбудсмен Борис Титов, уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Всего в "кремлевском списке" 43 сотрудника администрации Кремля

Политики и силовики

В список вошли также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, директор СВР Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спецпредставитель президента Сергей Иванов, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, первый замминистра обороны, глава Генштаба Валерий Герасимов, начальник ГРУ Игорь Коробов.

В перечне губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, мэр Москвы Сергей Собянин, генпрокурор Юрий Чайка, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСО Дмитрий Кочнев, директор ФСБ Александр Бортников, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

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Бизнесмены

В сообщении Минфина сказано, что в список попали предприниматели, чье состояние оценивается в $1 млрд и более. Это 96 позиций - ровно столько же, сколько в российской части списка миллиардеров Forbes, опубликованном в марте 2017 года.

Так, в список вошли бизнесмен Олег Дерипаска, бизнесмен Роман Абрамович, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Роснефти" Игорь Сечин, основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков, глава Сбербанка Герман Греф, президент "Лукойла" Вагит Алекперов, генеральный директор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, глава ВТБ Андрей Костин, президент "Норникеля" Владимир Потанин, вице-президент "Лукойла" Леонид Федун, председатель совета директоров "Евроцемента" Филарет Гальчев, основатель и крупнейший акционер "Магнита" Сергей Галицкий, бывший глава "Россетей" Олег Бударгин, бизнесмен Алишер Усманов, председатель совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож, основатель Альфа-групп Михаил Фридман, основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, член набсовета Альфа-групп Петр Авен.

"Кремлевский список" не является санкционным, его фигуранты не попадают под санкции. Более того, включение в перечень не означает, что Минфин считает, что они соответствуют санкционным критериям. Никаких рестрикций на фигурантов списка не налагается, нет и ограничений на совершение сделок с ними, подчеркивается в сообщении Минфина США (исключение составляют лица, ранее уже попавшие в SDN List, то есть черный список OFAC (Office of Foreign Assets Control, структура американского минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций) - это, например, Алексей Громов, Владимир Кожин, Аркадий и Борис Ротенберги, Юрий Ковальчук, Игорь Сечин, Сергей Чемезов).

В открытой части документа нет выводов о возможных последствиях потенциального наложения санкций на российские госкомпании и "олигархов", в том числе о влиянии возможных санкций как на этих лиц, так и на экономику России в целом, а также на экономику США и их союзников.

Немедленных прикладных последствий попадание в список не несет, хотя и гарантировать фигурантам отсутствие неприятных сюрпризов, к примеру, в части банковского обслуживания, сейчас вряд ли кто-то может.

Теги: США, РФ
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