Гендиректор Qiwi: много причин, почему нам интересно быть вместе с банком "Открытие"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Компании и банки в последнее время все чаще поднимают вопрос необходимости перестройки бизнес-процессов с учетом последних технологических изменений. Все больше говорят о том, что если сегодня не внедрять новые технологии, то завтра можно проиграть конкурентную борьбу и вообще оказаться на грани закрытия бизнеса. В борьбе за свое будущее компании спешат обогнать друг друга в цифровизации, зачастую не осознавая "на берегу" все риски. О новых технологических внедрениях этого года, причинах участия в ICO Telegram, инвестициях в "Точку" и Рокет-банк, рекомендациях ЦБ и сотрудничестве с банком "Открытие" в интервью "Интерфаксу" рассказал генеральный директор, основной владелец Qiwi, глава Ассоциации финансовых технологий Сергей Солонин.

- Вы приняли участие в ICO Telegram. Вложили $17 млн, правильно?

- Да, это правда. Я подавал заявку на сумму больше, а получилось на $17 млн. Был большой спрос на Telegram, переподписка была очень серьезная. По сути, пропорционально порезали инвестиции всем.

- Это затронуло только российских инвесторов или вообще всех?

- Действительно, по большей части это коснулось российских инвесторов. Многие инвесторы из России, которые хотели инвестировать, не прошли вообще. Возможно, еще по причине того, что изначально российских инвесторов было очень много.

- Вы довольны участием? Чем вас привлекает такая инвестиция?

- Я доволен, конечно. Мне интересно, потому что это новая технология, которая основана на proof-of-stake (доказательство доли владения - ИФ), и важно, какой пакет у тебя в конечном итоге. Чем больше у тебя пакет, тем больше вероятность валидации транзакций в сети, вознаграждение. По крайней мере, я считаю, это будет неплохой бизнес.

- То есть вы хотите как можно дольше держать средства в Telegram?

- Я хочу собирать доли разных людей. Мне интересно познакомиться с новыми технологиями, чтобы понимать, что с ними происходит. Telegram обещает решить много вопросов: технология proof-of-stake, вообще вопросы блокчейна.

- Поясните, пожалуйста, как выходить из таких инвестиций, как фиксировать прибыль?

- Это не акции, а, собственно, деньги, которые будут тратиться на эту систему, сеть и на создание софта. Я верю, что Дурову (основателю Telegram Павлу Дурову - ИФ) удастся создать дружелюбные интерфейсы - то, чего не хватает сейчас в блокчейнах. Я понимаю, с одной стороны, что та система, которую он обещает создать, конечно, менее децентрализована, чем классические блокчейны, зато она решит проблему скорости. Очень интересно посмотреть, насколько Telegram сможет свою нишу в этом забрать. Посмотрим, запуск сети планируется на декабрь 2018 года. Я надеюсь, что мы сможем ее протестировать уже в июле, я имею в виду внутри Ассоциации финансовых технологий (АФТ). Увидим, насколько это все жизнеспособно. Инвестиция достаточно рискованная, с одной стороны, а с другой стороны, очень интересно.

- Как ассоциация будет тестировать технологию?

- Мы вообще тестируем разные среды, и эту технологию будем смотреть. Мы рассматриваем и Corda, и Ripple, и Ethereum, и блокчейн Bitcoin. Ты же не знаешь, какая технология выиграет в конечном итоге. Приходится на радаре держать все, но при этом вкладывать больше усилий и фокуса в несколько.

- Ассоциация финансовых технологий существует уже больше года, удалось ли ей добиться чего-то на практике? Некоторые участники, например Петр Авен из Альфа-банка, критикуют ассоциацию, говорят, что не видят результатов деятельности...

- Да? Мы с господином Авеном встречаемся на заседаниях совета директоров "Альфа-Страхования", я ему расскажу лично, что мы сделали. Например, у нас есть достаточно продвинутая тема, связанная с удаленной идентификацией. Мы уже дали все рекомендации, участвовали в огромном количестве совещаний, нормативная база появилась. Вторая тема большая тема - Мастерчейн, но это же не история B2C (business to consumer, бизнес для потребителя - ИФ). Не надо ждать появления того, что можно будет людям потрогать руками. Это технология, на базе которой банки делают свои проекты и продукты, оптимизируют внутренние процессы, цифровизируют стандартные процессы. Сейчас один из основных проектов этого года должен стать peer-to-peer (P2P) - проект быстрых платежей.

- Будет ли эта система заведена на отдельное юрлицо?

- Рассматриваются разные варианты: на НСПК, на отдельное юрлицо, на ассоциацию.

- А участие НСПК не создаст конфликт интересов?

- У разных участников бывают разные мнения, и это хорошо. Я считаю, что единственный формат, в котором может что-то родиться, если есть разные мнения.

- Роль НСПК может быть ключевой?

- НСПК - один из участников. Возможно, они будут точкой, куда будет портироваться новая технология. Я не могу точно сказать, это один из сценариев. Мы рассматриваем разные сценарии, и НСПК, в том числе. Я считаю, что НСПК может быть неплохой площадкой для подобной технологии. Если технология продвинется, будет развита, будет достаточное количество точек приема, будет адаптирована людьми, есть вероятность, эта система заменит карточную систему. Телефоном же удобнее платить. Поэтому возникает вопрос, что тогда будет делать НСПК, может быть, сразу ей и заняться этим. Я считаю это логичным. Есть позиции банков. Мы пытаемся учесть мнения экспертов. По сути, будут решать представители банков, будет ли эта технология на НСПК, на другой подобной компании или ассоциации. Зависит от финансирования и готовности банков поддерживать подобные проекты, потому что они достаточно затратны.

Например, по проекту быстрых платежей объем инвестиций превышает 1 млрд рублей. Спрос со стороны банков есть, и я думаю, в этом проекте есть смысл. Такой проект может быть реализован за 2-4 года где-то. Конечно, технологии уже в этом году могут появиться, прототип уже почти готов, он будет запущен во втором квартале.

- Хочу вернуться к бизнесу и спросить про ваш основной актив - Qiwi. Рассмотрела ли временная администрация банка "Открытие" сделки по покупке группой брендов и платформ банка "Точка" и Рокет-банка? Какое решение принято? Эти активы остаются у Qiwi?

- Ничего криминального временная администрация не нашла. По сути, Центральный банк предложил нам с банком договариваться, потому что "Открытие" - крупнейший акционер Qiwi. Есть большой повод договориться.

- Группа же перечислила деньги банку за эти активы? Вы говорили раньше, что речь шла о 700 млн рублей...

- Да, конечно, перечислили. Мы, помимо 700 млн рублей, еще потратили свыше 1 млрд рублей, наверное, под 2 млрд рублей на эти вопросы. Много причин, почему нам интересно быть вместе с банком "Открытие". Именно нам. Я понимаю, что мы небольшой актив в их портфеле, тем более, они могут быть объединены с еще одним банком (Бинбанком , также проходящим через санацию с участием ЦБ - ИФ). Мы в их балансе совершенно микроскопическая тема.

- На миллиарды рублей...

- На несколько миллиардов, но это немного для триллионного баланса, как вы понимаете. Тем не менее, нам интересно быть в партнерстве с крупным банком. Я надеюсь, что из "Открытия" может получиться очень серьезный конкурент в банковской системе, и если мы этому можем помочь через продукты, скорость принятия решений или гибкость, которые есть у Qiwi, то партнерство может быть очень эффективным.

- То есть вы будете сотрудничать с ними в рамках технологических решений?

- Да, на нашей стороне будет разработка, и то, чем мы умеем заниматься и что хорошо выстраиваем, на их стороне - клиентская работа и все, что касается каких-то систем.

- "Точка" и Рокет-банк останутся у Qiwi? Вы будете что-то делать с их брендами?

- Бренды мы купили. При этом пока мы до конца не определились с "Открытием", наверно, еще рано говорить, что будет с брендами.

- А сколько сейчас у банка "Открытие" акций Qiwi?

- Больше 35%.

- С учетом тех акций, которое они получили в рамках репо с "Открытие холдингом"?

- Да, больше 35%. Я думаю, что все акции Qiwi (принадлежащие "Открытие Холдингу" - ИФ) в конечном итоге окажутся на банке "Открытие". Это мое предположение.

- Вы со своей долей ничего не планируете делать? Продавать?

- Нет.

- Qiwi не потребуется в ближайшее время дополнительный капитал?

- Возможно. Мы не знаем. Может быть, проекты пойдут, зависит от того, как они впишутся в новую стратегию.

- Пока остро вопрос капитала не стоит?

- Нет.

- Новая стратегия будет рассчитана на три года? Можете раскрыть ключевые параметры?

- Да, трехлетняя стратегия, но я пока не могу раскрывать подробностей.