ЦБ РФ объединит Бинбанк с "Открытием" до 1 апреля

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Санируемые Бинбанк и банк "Открытие" планируется объединить до 1 апреля 2019 года, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Банк России планирует докапитализировать Бинбанк на 56,9 млрд рублей, выкупив допэмиссию акций банка. Соответствующие изменения внесены в план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Бинбанка.

Предполагается, что после докапитализации и урегулирования требований к Рост банку Бинбанк будет соблюдать нормативы достаточности собственных средств на индивидуальной основе с учетом требуемых надбавок к достаточности капитала.