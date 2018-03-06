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ЦБ РФ объединит Бинбанк с "Открытием" до 1 апреля

Регулятор планирует докапитализировать Бинбанк на 56,9 млрд руб.

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Санируемые Бинбанк и банк "Открытие" планируется объединить до 1 апреля 2019 года, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Банк России планирует докапитализировать Бинбанк на 56,9 млрд рублей, выкупив допэмиссию акций банка. Соответствующие изменения внесены в план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Бинбанка.

Предполагается, что после докапитализации и урегулирования требований к Рост банку Бинбанк будет соблюдать нормативы достаточности собственных средств на индивидуальной основе с учетом требуемых надбавок к достаточности капитала.

Теги: Бинбанк, Открытие
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