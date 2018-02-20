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Экономика

Fitch оценило спрос на нефть с учетом растущей угрозы от электромобилей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Расширение использования электромобилей (electric vehicle, EV) является растущей угрозой для спроса на нефть, поэтому вполне вероятной выглядит возможность, что он достигнет пика к 2030 году. Об этом сообщается в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

"Это не наш основной сценарий, но события 2017 года показывают, как технологические изменения и более высокая осведомленность могут привести к ежегодным продажам электромобилей до 10 млн к 2025 году", - отмечается в сообщении.

В прошлом году появилось множество касающихся EV новостей, связанных с технологическими достижениями, такими как продолжающееся снижение расходов на аккумуляторы, а также касающихся потребительских предпочтений и политики в сфере экологии. Правительства и производители устанавливают цели по производству электрокаров. ОПЕК повысила прогноз относительно размера парка EV в 2040 году до 250 млн единиц со 140 млн.

Чтобы оценить потенциальное влияние более быстрого внедрения электромобилей, Fitch пересмотрело сценарии с учетом консервативного и более агрессивного прогнозов продаж EV на основе собственных ожиданий автомобильных компаний. Более агрессивный прогноз указывает на то, что в 2025 году реализация электрокаров будет немного выше, чем предполагалось в октябре 2016 года, когда среднегодовые темпы повышения оценивались примерно в 33%.

"Разумеется, темпы роста продаж EV относительно продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания будут зависеть от того, насколько потребительское поведение и цели госполитики будут поддерживать значительные инвестиции в производство EV, необходимые для удовлетворения "бычьих" прогнозов", - отмечается в сообщении Fitch.

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Однако, рассматривая сценарий, в котором затраты на электромобили сопоставимы с традиционными машинами, потребители предпочитают EV, политики рекомендуют и поддерживают переход на них, а производители видят выгоду от этого, "небезосновательно ожидать, что глобальный запас EV к 2040 году превысит 1 млрд, или более половины автомобилей на дорогах", прогнозируют аналитики агентства.

Fitch отмечает, что такое развитие событий не является базовым сценарием, поскольку темпы и структура внедрения электромобилей имеют множество нюансов.

"Но мы считаем, что новый экстремальный сценарий стал более правдоподобным за прошлый год, - говорится в обзоре. - Если применить его к спросу на нефть вместе с прогнозами Международного энергетического агентства, видно, что спрос на нефть достигнет пика в 2029 году".

"Но даже в этом случае пик будет достаточно ровным, и спрос на нефть в 2040 году в целом не изменится по сравнению с сегодняшним днем, поскольку миру по-прежнему требуется потреблять огромные объемы нефти, - отмечает Fitch. - Однако отсутствие роста спроса станет значительным структурным изменением для нефтяного рынка и может сделать цены более волатильными и, в среднем, ниже".

Большинство крупных нефтепроизводителей предпринимают шаги по диверсификации в природный газ, нефтехимию и альтернативную энергетику. Агентство уже учитывает это при рейтинговании компаний, а в дальнейшем влияние данного фактора будет только усиливаться, если спрос ослабнет, говорится в отчете.

Теги: нефть, Fitch
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