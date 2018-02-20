Россия проиграла всем странам G7 по темпам роста ВВП в 2017 году

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Темпы роста ВВП России в 2017 году оказались минимальными по сравнению со всем странами G7, приводятся данные в докладе Росстата о сравнительных экономических показателях в РФ и зарубежных странах в 2017 году.

ВВП РФ в 2017 году вырос на 1,5%. Среди стран G7 максимальный рост ВВП продемонстрировала Канада - 3,0%, а также США - 2,3%.

В Германии ВВП в 2017 году вырос на 2,2%, во Франции и в Великобритании - на 1,8%, в Италии и в Японии - на 1,6%.

Максимальный рост экономики среди стран БРИКС в 2017 году был зафиксирован в Китае - 6,9% и Индии - 6,7%. В Бразилии ВВП в 2017 году вырос на 1,1%, в ЮАР - на 0,9%.

Максимальная инфляция среди стран БРИКС и G7 в 2017 году была зафиксирована в ЮАР - 4,5% и Индии - 4,0%.

Далее по уровню роста цен следуют Великобритания - 3,0%, Бразилия - 2,9%, Россия - 2,5%, США - 2,1%, Канада - 1,9%, Китай - 1,8%, Германия - 1,6%, Франция - 1,2%, Италия и Япония - 1,0%.