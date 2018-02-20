Главные новости
В РоссииМИД сообщил о десятках раненых россиян в недавнем военном столкновении в СирииСпортПроба "Б" керлингиста Крушельницкого подтвердила наличие мельдонияВ РоссииСобчак назвала часть спонсоров своей избирательной кампании
Экономика

Crispian сохранит место в совете директоров "Норникеля" даже с 1% акций ГМК

Об этом сообщили источники, близкие к акционерам ГМК

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Компания Crispian Романа Абрамовича сохранит место в совете директоров "Норильского никеля" до декабря 2022 года даже в случае продажи 4%-ного пакета "Интерросу" или "РусАлу", сообщили "Интерфаксу" два источника, близких к акционерам ГМК.

Абрамович и его партнеры по Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов контролируют около 6,3% акций "Норникеля", основная часть этой доли приходится на компанию Crispian.

Crispian - участник соглашения акционеров "Норникеля", наряду с "Интерросом" и "РусАлом" . Соглашение было заключено в декабре 2012 года сроком на 10 лет.

Соглашение в части роли Р.Абрамовича может утратить силу только в случае сокращения им доли ниже 1%, сообщил один из собеседников "Интерфакса".

5-летний lock-up на снижение доли Crispian в "Норникеле" истек в декабре. 16 февраля стало известно, что "Интеррос" сделал предложение Crispian о выкупе 3,99% акций "Норникеля" по цене $234 за акцию/$23,4 за ADR (с 12%-ной премией к цене закрытия на LSE 15 февраля). Crispian, в соответствии с акционерным соглашением, предложила "Интерросу" и "РусАлу" продать этот пакет пропорционально их долям в компании - т.е. "Интерросу" 2,1%, "РусАлу" - 1,9%.

Никакие действия с пакетом Crispian не будут осуществлены до следующего заседания Высокого суда Лондона, которое состоится на неделе, начинающейся 5 марта. Суд рассматривает заявление "РусАла" о досудебном наложении запрета на эту сделку.

По существу требования "РусАла" касаются также причинения компании убытков в связи с нарушением соглашения акционеров "Норникеля", сообщил знакомый с процессом источник. Эти требования будут рассматриваться судом в мае, сумму источник не уточнил.

Оставшиеся около 2,3% акций Абрамович и партнеры могут продать в рынок, "РусАл" и "Интеррос" не будут иметь на эту долю преимущественных прав, пояснил один из собеседников "Интерфакса".

Накануне Потанин заявил "Ведомостям", что "увеличение пакета любым из акционеров не изменит существующий паритет, поскольку дополнительно приобретенными акциями можно будет голосовать только так, как это предусмотрено соглашением".

Сейчас в совет директоров "Норникеля" входит 13 человек. "Интеррос" и "РусАл" номинируют по 4 своих представителя и 1 независимого директора, Crispian - 1 представителя и 1 независимого, еще один директор номинирован "Металлоинвестом", вышедшим из капитала в прошлом году. С 2013 года Crispian представляет в совете глава CIS Investment Advisers Сергей Братухин, возглавляет совет предложенный "Интерросом" экс-глава De Beers Гарет Пенни.

"Интеррос" Владимира Потанина владеет 30,3% акций "Норникеля", "РусАл" - 27,8%. Доля совладельцев Evraz - 6,3% акций.

Теги: Crispian, Норильский никель
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Новая пятилетка НЛМК - передел в Америке и узкий рынок в России. ОбобщениеНовая пятилетка НЛМК - передел в Америке и узкий рынок в России. Обобщение
Показатель EBITDA меткомпании достиг $2,7 млрд, рекордного уровня с 2009 годаПодробнее
BP спрогнозировала российский экспорт газа на 2040 годBP спрогнозировала российский экспорт газа на 2040 год
По мнению компании, РФ будет экспортировать по 1 млрд кубометров газа в суткиПодробнее
Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютойВенесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой
Сегодня началась предпродажа El Petro, цена которой пока соответствует стоимости одного барреля венесуэльской нефтиПодробнее
Twitter пообещал Роскомнадзору локализовать данные россиян в первой половине 2018 годаTwitter пообещал Роскомнадзору локализовать данные россиян в первой половине 2018 года
В отношении Facebook надзорное ведомство планирует "более комплексную" проверкуПодробнее
Росфинмониторингу предложили проверять сделки с недвижимостью на отмывание денегРосфинмониторингу предложили проверять сделки с недвижимостью на отмывание денег
Опрошенные "Коммерсантом" эксперты считают, что поправки теоретически могут повлиять на девелоперов элитной недвижимостиПодробнее
Гендиректор Qiwi: много причин, почему нам интересно быть вместе с банком "Открытие"Гендиректор Qiwi: много причин, почему нам интересно быть вместе с банком "Открытие"
Сергей Солонин рассказал о причинах участия в ICO Telegram и инвестициях в "Точку" и РокетбанкПодробнее
"Ъ" узнал о планах Дерипаски отойти от управления "Русалом" и En+ Group"Ъ" узнал о планах Дерипаски отойти от управления "Русалом" и En+ Group
По сведениям издания, миллиардер останется в совете директоров обеих компаний в качестве неисполнительного директораПодробнее
Абрамович инвестировал в TelegramАбрамович инвестировал в Telegram
Это уже не первый инвестор Telegram из РоссииПодробнее
Галицкий решил проблему "Магнита". ОбобщениеГалицкий решил проблему "Магнита". Обобщение
Отныне Х5 придется конкурировать с сетью, в которой конечным бенефициаром крупнейшего пакета акций является не кто иной, как РФПодробнее
ЦБ запретит банкам устанавливать уличные табло с курсами валютЦБ запретит банкам устанавливать уличные табло с курсами валют
Чтобы узнать курс, нужно будет зайти в помещение банкаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 февраля6 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
Олимпийские падения13 фото
20 февраля
Олимпийские падения
Лучшие фото недели10 фото
16 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМИД сообщил о десятках раненых россиян в недавнем военном столкновении в СирииСпортПроба "Б" керлингиста Крушельницкого подтвердила наличие мельдонияВ РоссииСобчак назвала часть спонсоров своей избирательной кампанииЭкономикаВенесуэла стала первой страной с собственной криптовалютойВ миреПорошенко заявил о необходимости борьбы против "вызовов русского мира"СпортПожизненно отстраненные биатлонистки подадут в суд на Родченкова

Организатор группы "черных риэлторов" осужден пожизненно в Забайкалье

Российские керлингистки уступили Южной Корее на Олимпиаде

США отвергли предложение Палестины о проведении конференции по Ближнему Востоку

Олимпийский онлайн. День 13-й

Олимпийский онлайн. День 13-йПриучившие к олимпийским успехам лыжники из РФ вновь выходят на старты; рассчитываем на медали и в других дисциплинах - например, в женском хоккее Подробнее

Семь комплектов наград и одну бронзу разыграют на Олимпиаде в среду

Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано в Приамурье

Новосибирский облсуд начал рассмотрение апелляции на приговор экс-губернатору Юрченко

Систему ПРО Москвы усилят модернизированными противоракетами 53Т6М "Нудоль"

Делегация КНДР отказалась от встречи с вице-президентом США в Пхенчхане

Делегация КНДР отказалась от встречи с вице-президентом США в ПхенчханеПредставители Северной Кореи выразили недовольство объявлением новых санкций Подробнее

Обвиненный в даче ложных показаний ФБР по делу "вмешательства РФ" признал вину в суде

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Туве

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Фигурное катание04:00Женщины, одиночное катание, Короткая программа
Горнолыжный спорт05:00Женщины, скоростной спуск, Финал  ИталияНорвегияСШАподробнее
Фристайл08:35Мужчины, ски-кросс, Финалы
Хоккей с шайбой10:40Женщины, Финляндия - Россия, Матч за 3-е место
Хоккей с шайбой10:40Мужчины, Россия - Норвегия, Четвертьфинал #2
Лыжные гонки13:00Женщины, командный спринт, свободный стиль, Финал
Лыжные гонки13:30Мужчины, командный спринт, свободный стиль, Финал