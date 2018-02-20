Crispian сохранит место в совете директоров "Норникеля" даже с 1% акций ГМК

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Компания Crispian Романа Абрамовича сохранит место в совете директоров "Норильского никеля" до декабря 2022 года даже в случае продажи 4%-ного пакета "Интерросу" или "РусАлу", сообщили "Интерфаксу" два источника, близких к акционерам ГМК.

Абрамович и его партнеры по Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов контролируют около 6,3% акций "Норникеля", основная часть этой доли приходится на компанию Crispian.

Crispian - участник соглашения акционеров "Норникеля", наряду с "Интерросом" и "РусАлом" . Соглашение было заключено в декабре 2012 года сроком на 10 лет.

Соглашение в части роли Р.Абрамовича может утратить силу только в случае сокращения им доли ниже 1%, сообщил один из собеседников "Интерфакса".

5-летний lock-up на снижение доли Crispian в "Норникеле" истек в декабре. 16 февраля стало известно, что "Интеррос" сделал предложение Crispian о выкупе 3,99% акций "Норникеля" по цене $234 за акцию/$23,4 за ADR (с 12%-ной премией к цене закрытия на LSE 15 февраля). Crispian, в соответствии с акционерным соглашением, предложила "Интерросу" и "РусАлу" продать этот пакет пропорционально их долям в компании - т.е. "Интерросу" 2,1%, "РусАлу" - 1,9%.

Никакие действия с пакетом Crispian не будут осуществлены до следующего заседания Высокого суда Лондона, которое состоится на неделе, начинающейся 5 марта. Суд рассматривает заявление "РусАла" о досудебном наложении запрета на эту сделку.

По существу требования "РусАла" касаются также причинения компании убытков в связи с нарушением соглашения акционеров "Норникеля", сообщил знакомый с процессом источник. Эти требования будут рассматриваться судом в мае, сумму источник не уточнил.

Оставшиеся около 2,3% акций Абрамович и партнеры могут продать в рынок, "РусАл" и "Интеррос" не будут иметь на эту долю преимущественных прав, пояснил один из собеседников "Интерфакса".

Накануне Потанин заявил "Ведомостям", что "увеличение пакета любым из акционеров не изменит существующий паритет, поскольку дополнительно приобретенными акциями можно будет голосовать только так, как это предусмотрено соглашением".

Сейчас в совет директоров "Норникеля" входит 13 человек. "Интеррос" и "РусАл" номинируют по 4 своих представителя и 1 независимого директора, Crispian - 1 представителя и 1 независимого, еще один директор номинирован "Металлоинвестом", вышедшим из капитала в прошлом году. С 2013 года Crispian представляет в совете глава CIS Investment Advisers Сергей Братухин, возглавляет совет предложенный "Интерросом" экс-глава De Beers Гарет Пенни.

"Интеррос" Владимира Потанина владеет 30,3% акций "Норникеля", "РусАл" - 27,8%. Доля совладельцев Evraz - 6,3% акций.