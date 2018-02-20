Crispian и Интеррос попросили обязать РусАл внести гарантию в рамках спора о доле в "Норникеле"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Компании Crispian Романа Абрамовича и Whiteleave Holdings Владимира Потанина, ведущие спор с "РусАлом" в Высоком суде Лондона о выкупе доли Абрамовича в "Норникеле", попросили суд обязать "РусАл" внести $500 млн гарантии на случай негативного для алюминиевой компании вердикта, сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы суда.

"РусАл" должен дать обязательство по возмещению убытков Whiteleave и аффилированных с ней компаний в виде выплаты в адрес суда или гарантии, выданной лондонским банком в размере $500 млн. Инициатором такого заявления была Crispian, Whiteleave поддержала его.

Представители "Интерроса", Millhouse Абрамовича и "РусАла" не комментируют эту тему.

"Норникель" в понедельник заявлял, что, согласно определению лондонского суда, "РусАл" должен компенсировать все убытки, которые может нанести "Норникелю" этот судебный процесс.

"РусАл" обратился в лондонский суд, получив оферту от Crispian о частичном выкупе пакета в "Норникеле" (около 4%). Такую же оферту - по цене $234 за акцию/$23,4 за ADR (на 23% выше цены бумаг ГМК на пятницу 16 февраля) - получила "дочка" "Интерроса". "Интерросу" и "РусАлу" предложено разделить пакет Crispian пропорционально своим долям в "Норникеле".

Инициатором выкупа был "Интеррос", сделавший предложение Crispian. При этом совет директоров "РусАла" 16 февраля принял оферту Crispian, но на условии, что письмо Crispian "имеет законную силу в соответствии с условиями акционерного соглашения".

Не считая его таковым, "РусАл" подал в суд заявление о досудебном запрете на сделку. Следующее заседание суда состоится на неделе, начинающейся 5 марта 2018 года. Слушания иска "РусАла" по существу намечены на май, сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с этим судебным процессом.

"Интеррос" владеет 30,3% акций "Норникеля", "РусАл" - 27,8%. Доля Абрамовича и его партнеров по Evraz - 6,3% акций.