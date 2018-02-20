Новая пятилетка НЛМК - передел в Америке и узкий рынок в России. Обобщение

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - "Новолипецкий металлургический комбинат" во вторник опубликовал финансовые результаты за 2017 год - показатель EBITDA меткомпании достиг $2,7 млрд, рекордного уровня с 2009 года. Финрезультаты НЛМК связывает с реализацией пятилетней стратегии, накопленный эффект от которой компания оценивает в $1,02 млрд, а общий эффект на EBITDA - в $377 млн. Завершив этап реализации стратегии, компания постепенно подходит к новой пятилетке, о которой подробно расскажет в середине года.

Back in the USSR

Одно из преимуществ регулярного стратегического планирования - пятилетки, как в советские времена, - сложно отступать назад или ставить перед собой менее амбициозные цели, считает президент НЛМК Олег Багрин, под руководством которого прошли эти 5 лет.

"Мы рассчитываем на то, что эффекты следующих этапов стратегии будут не меньше, чем эффекты предыдущих. Мы, прежде всего, говорим о финансовом результате", - сказал журналистам Багрин.

"Половина новой стратегии - это будет рост по операционной эффективности", - добавил старший вице-президент компании Григорий Федоришин, который вскоре сменит Багрина на посту руководителя компании. Таким образом, речь снова, как и в прежней версии стратегии, идет о безинвестиционном росте.

По словам Багрина, НЛМК способен расти "в любой части производственной цепочки, в зависимости от того, как мы видим маржинальность или как мы видим спрос на тех или иных сегментах, в тех или иных продуктах, на тех или иных рынках". Сегодня компания может расти в upstream, увеличивая производство железорудного сырья, может расти в производстве стали, или - на конечных рынках, например, на площадках в США или в Европе.

"Мы также можем рассматривать создание downstream прокатных производств, конечных переделов, в том числе переделов с очень высокой добавленной стоимостью", - добавил О.Багрин.

Сторона выигравших и американская идеология

НЛМК в конце 2016 года объявил о планах увеличения производственных мощностей на заводе в Пенсильвании. Однако запланированное строительство новой печи было приостановлено. Всему виной - намерение США ввести заградительные пошлины на импорт стали в страну.

"Сейчас проект приостановлен до понимания окончательного сценария введения возможных защитных мер", - заявил Багрин.

По мнению компании, существует несколько вариантов развития событий - это может быть либо квотирование поставок, либо заградительные пошлины. Есть еще один вариант, когда вообще ничего не произойдет, полагает президент НЛМК, который приравнял введение заградительных пошлин США к "началу всеобщей торговой войны со всеми".

"Решение ожидается в апреле - и дальше, если это решение происходит по достаточно жесткому варианту, будет системный шок для всего рынка. Произойдет перераспределение потоков, и система поставок металлопродукции, сырья, будет адаптироваться к этим изменившимся условиям", - сказал глава компании.

В процессе передела американского рынка с потреблением 100 млн тонн будут и выигравшие, и проигравшие.

"Пока - мы на стороне выигравших", - заявил Багрин. Сегодня НЛМК поставляет в США только слябы для дальнейшего передела на собственных площадках. "Мы больше ничего в Америку не экспортируем и не ставим своей целью экспортировать, наша цель - обеспечивать сырьем локальные предприятия в США", - пояснил Багрин.

Однако пока нет точного понимания по поводу окончательного решения Минторга США, НЛМК принял решение приостановить проект по расширению мощностей на одном из самых премиальных рынков для сталелитейщиков.

"Дальше - в зависимости от того, какой вариант тарифных или защитных мер будет реализован. Будем смотреть, как ситуация будет развиваться и будем смотреть, что мы можем в этой ситуации сделать", - сказал президент НЛМК.

При этом уходить с американского рынка компания пока не планирует. "Мы активно присутствуем на ключевых рынках потребления и не собираемся становиться экспортером, замыкаться в одной стране производства, потому что сейчас это была бы слишком рискованная модель, которая не обеспечит результатов, которые мы хотели бы получить", - заявил Федоришин.

Однако в случае введения заградительных пошлин компании придется думать, как строить стратегию развития в США дальше. НЛМК рассматривает сразу несколько вариантов в краткосрочном периоде - либо продолжение поставок из тех регионов, которые не подпадают под пошлины, либо продолжение поставок за счет сорсинга на рынке США, либо же получение специальных разрешений. Каких-то других вариантов в краткосрочном периоде нет.

В то же время, если говорить о более долгосрочном периоде, то компания не исключает возможности строительства собственных производственных мощностей.

Менеджмент НЛМК уверен, что на американском рынке уже давно созданы все условия для того, чтобы локальные производители стали чувствовали себя уверенно. "Этот растущий рынок наиболее интересный, наиболее премиальный. Поэтому эта проблема в итоге решится сама собой: и так созданы достаточные стимулы и условия, чтобы внутреннее производство росло, увеличивалась внутренняя загрузка мощностей. Проблема, в итоге, решиться сама собой", - уверен Багрин. Подтверждение тому - хорошие финансовые показатели локальных производителей, в том числе и дивизиона НЛМК США, EBITDA которого в прошлом году составила $200 млн.

Узкий рынок

В то же время на консолидированном российском рынке сталепроизводителю уже достаточно тесно.

"Наш рост, цели, задачи, которые мы перед собой ставим, не могут быть решены только на внутреннем рынке", - уверен Багрин, по словам которого темпы роста потребления стали на российском рынке за последние 10 лет находились в пределах 1%. Это значит, что и компания должна была вырасти органически всего лишь на 10%. "А мы удвоились за это время, удвоили производственные мощности, - сказал он. - Если мы хотим расти, российский рынок является для нас узким. Поэтому мы рассматриваем для себя возможности не только в России, но и за рубежом".

В следующие 10 лет НЛМК также не ожидает существенного роста спроса на сталь на внутреннем рынке. Повышение потребления будет на отметке 1-2%. "А мы хотели бы видеть рост на 3%, 5%. Прошлый год был в этом смысле хорошим - рост на российском рынке составил 5% и превысил все ожидания, ведь расчет был на восстановительный рост порядка 1,5-2%", - сказал О.Багрин, оговорившись при этом, что "качество роста очень неровное".

Ближний Восток и Северная Африка

Помимо американского и европейского направлений, которые являются крупнейшими регионами поставок для НЛМК после российского рынка, компания активно наблюдает за регионами Ближнего Востока и Северной Африки, куда сегодня поставляет порядка 20% всей продукции.

Основным регионом для сбыта трансформаторной стали НЛМК является Индия. "Мы рассматриваем этот рынок как вариант развития, наверное, не столько с точки зрения интегрированных мощностей, а как вариант органического развития", - рассказал президент НЛМК.

Компания рассматривает возможность инвестирования в производство электротехнической стали в Индии $100-400 млн. Треть продаж электротехнической стали компании приходится на рынок Индии, то есть порядка 60-70 тыс. тонн.