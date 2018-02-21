"Транснефть" сообщила в ФСБ о проблемах с отгрузкой в Новороссийске

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Транснефть" проинформировало ФСБ и Генеральную прокуратуру о ситуации, сложившейся с отгрузкой нефтепродуктов на экспорт в порту Новороссийск. Об этом говорится в письме президента монополии Николая Токарева министру транспорта Максима Соколова, копией которого располагает "Интерфакс".

В обращении отмечается, что с 31 января 2018 года фактически заблокирована работа порта Новороссийск на причалах ПАО "НМТП", остановлены отгрузки экспортных партий нефтепродуктов и минудобрений, простаивают вагоны, подтвержденные и готовые к погрузке суда на рейде, что приводит к дезорганизации работы в порту и "создает угрозу нарушения его транспортной безопасности".

Токарев напоминает, что сложившаяся ситуация неоднократно обсуждалась на "площадке" Минтранса.

"ПАО "НМТП" как оператор морского терминала на ежедневной основе требует от капитана порта принять меры по разрешению ситуации и прекращению "незаконного вмешательства в коммерческие отношения терминала с клиентами", - подчеркивается в письме.

По мнению "Транснефти", капитан порта "превышает свои должностные полномочия, не выполняя свои прямые функции".

Целью предпринимаемых капитаном порта действий является обеспечение первоочередной перевалки танкера "Пенелопа" (судовладелец ООО "Прайм Шиппинг", морской агент - ООО "МА "Шельф-Флот"), "обработка любых других судов поставлена капиталом под условие загрузки указанного танкера", поясняется в письме.

В обращении отмечается, что грузовую обработку танкера "Пенелопа" невозможно осуществить из-за отсутствия у представителей судовладельцев в порту надлежаще оформленных документов на груз, о чем НМТП неоднократно уведомлял капитана порта, судового агента, а также грузоотправителя НК "Роснефть".

В настоящее время в течение нескольких суток "Пенелопа" по указанию капитана порта пришвартована к причалу N27 и препятствует обработке других танкеров, подчеркивает "Транснефть".