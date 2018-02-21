Что произошло за день: среда, 21 февраля

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российская фигуристка Алина Загитова выиграла короткую программу на Олимпиаде. Она получила 82,92 балла, что является новым мировым рекордом. При этом Загитова побила достижение Евгении Медведевой, которая, выступая перед Загитовой, заработала 81,61 балла.



- Мужская сборная России по хоккею обыграла Норвегию в 1/4 финала Олимпиады и сыграет 23 февраля с Чехией. В другом полуфинале встретятся команды Канады, которая обыграла Финляндию, и Германии, неожиданно победившая Швецию.



- Женская сборная Россия по хоккею не смогла завоевать бронзу Игр.

- В среду спортсмены из России завоевали на Олимпиаде две медали: бронзу во фристайле и серебро в лыжах.



- В Петербурге задержаны фигуранты дела о хищении 45 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на проектирование новой сцены Академического Малого драматического театра - Театра Европы, худруком которого является Лев Додин. Дело возбудили по инициативе Минкультуры. Фигурантами являются подрядчики из коммерческих организаций. По данным источника, деньги могли пойти на приобретение предметов роскоши, дорогих транспортных средств и недвижимости.

- "Транснефть" проинформировала ФСБ и Генеральную прокуратуру о ситуации, сложившейся с отгрузкой нефтепродуктов на экспорт в порту Новороссийск: из-за действий капитана порта там фактически заблокирована работа.

- Москвичей предупредили о надвигающихся морозах: с 23 по 28 февраля 2018 года ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов, местами на 15-18 градусов ниже климатической нормы. Объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности. "Мосэнерго" и МОЭСК готовятся к повышенным нагрузкам.



- Интерпол отказался объявлять в международный розыск Григория Родченкова, усмотрев в его деле политическую подоплеку.

- "Коммерсант" выяснил, что бывшие владельцы Промсвязьбанка, братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, после введения временной администрации обналичили средства со своих счетов в банке "Возрождение", сняв около 4,5 млрд рублей.

- Стало известно, что Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию с посланием в следующий четверг 1 марта.

- В Минобороны РФ опровергли планы заменить командующего российской военной группировкой в Сирии. "Коммерсантъ" писал, что главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин может в марте вновь возглавить российскую группировку в Сирии.