Broadcom ухудшила предложение о покупке Qualcomm после ее заявки на покупку NXP

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Broadcom Ltd, один из крупнейших мировых производителей микрочипов, скорректировал предложение о покупке конкурирующей Qualcomm Inc после решения последней повысить собственное предложение о приобретении нидерландской NXP Semiconductors (NXP).

Как говорится в сообщении Broadcom, в новых условиях компания готова заплатить $79 за акцию Qualcomm - из которых $57 денежными средствами и $22 акциями.

Ранее Broadcom предлагала $82 за бумагу Qualcomm ($60 денежными средствами и $22 собственными акциями).

В заявлении Broadcom отмечается, что компания готова вернуться к предыдущему предложению, если Qualcomm не сможет завершить покупку NXP.

Как сообщалось, накануне Qualcomm повысила цену предложения за NXP до $127,5 за акцию с $110 за акцию. Таким образом, оценка стоимости NXP была повышена с $38 млрд до $44 млрд.

Акции Broadcom на предварительных торгах в среду подорожали на 1,2%, Qualcomm - подешевели на 1,2%.

Qualcomm в первую очередь известен как производитель микрочипов для модемов, в том числе в мобильных устройствах. В то же время из-за конфликта со своим крупнейшим покупателем, Apple, акции Qualcomm упали примерно на 25% с предыдущего пика, до минимального за последние годы уровня, что ослабило позиции компании

NXP, которая ранее была подразделением голландской Royal Philips Electronics NV, является поставщиком решений на основе высокопроизводительных смешанных цифро-аналоговых и стандартных полупроводниковых компонентов.