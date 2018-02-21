В Сбербанке задумались об открытии "исламских окон" в отделениях

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Так называемые "исламские окна" для обслуживания клиентов могут появиться в Сбербанке России в ближайшем будущем, сообщил зампред правления банка Олег Ганеев на пресс-конференции в среду.

В таких окнах в банках клиенты обслуживаются по нормам партнерского банкинга, учитывающего требования ислама.

"Это одна из целей кросфункциональной рабочей группы в банке - выйти на то, чтобы, понятно, не во всей инфраструктуре Сбербанка, а где наиболее ярко будет выражена потребность физических лиц, мы будем открывать такие окна. Там, где будет спрос", - сказал Ганеев.

Он отметил, что с Центральным банком сейчас обсуждается вопрос создания "регулятивной песочницы" для партнерского (исламского) финансирования.

"Мы предложим на базе одного из регионов (организовать - ИФ). Взять регион и начать этим заниматься в формате песочницы в интересах, я бы сказал, не Центрального банка, а в целом банковской системы России. Если этот формат будет поддержан, я думаю, что первые окна после того, как будут приняты решения, мы увидим в течение года", - сказал зампред Сбербанка.

По словам топ-менеджера, "исламские окна" в России уже сейчас есть в Башкирии, Татарстане, Чечне у других финансовых институтов.

Ганеев также сообщил, что Сбербанк до конца года может провести две сделки по партнерскому банкингу внутри России и несколько сделок с внешними сторонами.

"Будет анонсирована недавно заключенная сделка по торговому финансированию поставок продукции нашего сельскохозяйственного кластера в одну из стран среднего Востока", - сказал Ганеев. Он рассказал, что Сбербанк может использовать в будущих сделках потенциал дочернего турецкого DebizBank. Ранее Сбербанк сообщил, что ведет переговоры о его продаже с Emirates NBD.