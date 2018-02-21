Рынок акций РФ в среду обновил максимум индекса МосБиржи

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду превысил 2320 пунктов по индексу МосБиржи, обновив исторический максимум на закрытие торгов, за счет выросших ряда бумаг высоко капитализированных компаний во главе с обновившим максимум Сбербанком, раллировавшими бумагами "Магнита", "Роснефти" и "Интер РАО" на фоне улучшения внешней конъюнктуры.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2320,32 пункта (+2,2%), индекс РТС - до 1291,19 пункта (+2,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,5%.

Доллар стоит 56,61 руб./$1 (+0,04 рубля).

В лидерах роста выступили акции Сбербанка (+4,5%, до 279,2 рубля, и +3,8% "префы"), "Магнита" (+4,5%), "Роснефти" (+3,6%), "Интер РАО" (+3,3%), "Распадской" (+2,8%), "Мосбиржи" (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (+2,5%), ВТБ (+2,4%), "Норникеля" (+2,2%), "Татнефти" (+2%), "Газпрома" (+1,9%).

Просели акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-3,1%) и "префы" "Татнефти" (-0,8%).

Индексы в США во вторник снизились, Dow Jones упал более чем на 1%, поскольку вернувшиеся после выходных инвесторы не спешили покупать акции на фоне укрепления доллара США и роста доходностей US Treasuries, пишет MarketWatch. В понедельник рынки США не работали в связи с праздником (День президентов).

Между тем в среду выросла фондовая Азия (тайваньский фондовый рынок показал рекордный подъем с сентября 2016 года - индекс Taiex вырос на 2,8%), к вечеру улучшились настроения в Европе после утреннего снижения (FTSE вырос на 0,5%, DAX просел на 0,2%), в оптимистичном ключе начались торги в США (индекс S&P 500 вырос на 0,7%) и улучшила позиции нефть в преддверии выхода свежей статистики по запасам сырья в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $65,12 за баррель (-0,2% и -0,6% накануне), апрельская цена WTI - $61,51 за баррель (-0,4%).

Официальные статданные от министерства энергетики США о динамике запасов углеводородов в стране по итогам прошлой недели будут обнародованы в четверг, на день позже обычного, из-за того, что понедельник был нерабочим днем. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают роста запасов нефти на 3 млн баррелей. Если прогноз оправдается, это может стать очередным свидетельством того, что подъем нефтедобычи в Штатах рискует свести на нет усилия ОПЕК+ по ограничению добычи.

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, влияние на рыночные настроения окажут протоколы январского заседания ФРС - документ может содержать намеки на стратегию регулятора в отношении повышений ставки в течение года, что является чувствительным фактором, особенно в свете данных по январской инфляции в США.

На следующей неделе ВТБ и Сбербанк представят финансовые отчеты по МСФО, что подогревает интерес к акциям уже сейчас. В случае со Сбербанком это объясняется ожиданием сильных результатов благодаря улучшению маржи зарубежного сегмента, а также комментариев со стороны менеджмента по поводу продажи Denizbank. А в случае с ВТБ интерес может быть обусловлен низкой текущей стоимостью бумаг (с ноября 2017 года котировки упали на 20% без серьезных для этого оснований).

Поддержку нефти по-прежнему оказывает перевыполнение соглашения о заморозке добычи, которое в январе составило 133%, а также заявления представителей технического комитета ОПЕК о том, что избыточные запасы нефти в хранилищах сойдут на нет уже в третьем квартале вместо конца года. Однако наращивание добычи в США, которое заметно ускорилось в январе, может замедлить уравновешивание сырьевого рынка.

Аналитик Forex Club Иван Марчена также полагает, что акции Сбербанка и ВТБ рванули вверх в преддверии публикации отчетностей по МСФО. Участники рынка ждут сильных финансовых результатов от Сбербанка, а рост бумаг ВТБ, помимо ожидания отчетности, можно объяснить низкой текущей их стоимостью - акции значительно подешевели с ноября прошлого года без каких-то видимых причин.

Как отмечает старший аналитик ИК "Фридом финанс" Богдан Зварич, нефть марки Brent смогла восстановиться и отыграть отметку $65 за баррель, а позитивное открытие Америки оказало поддержку российским индексам. Бумаги Сбербанка в преддверии публикации отчетности компании по МСФО смогли выйти на новые исторические максимумы, закрепившись выше отметки 270 рублей. Закрепление индекса МосБиржи выше сопротивления 2300 пунктов открывает рынку дорогу к историческим максимумам, которые в случае продолжения восстановления цен на нефть могут быть достигнуты уже в рамках следующей недели.

Открытие рынка акций в четверг определит статистика по запасам углеводородов в США от API, которая будет опубликована ночью.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, стимулом для роста акций "Газпрома" стало известие, что в повестку дня заочного заседания совета директоров эмитента включен вопрос о перспективах обратного выкупа акций и ГДР концерна. Ранее зампред правления газовой монополии Андрей Круглов заявлял, что такая возможность маловероятна в течение ближайших двух лет. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что 5 марта будет принято решение о запуске щедрой программы обратного выкупа акций "Газпрома". Тем не менее, новость стала хорошим поводом для спекулятивной игры в этих бумагах на ближайшие две недели.

Акции розничной торговой сети "Магнит" растут скорее по техническим причинам - бумаги разгружают накопившуюся среднесрочную и долгосрочную перепроданность. Информационным поводом в пользу наметившихся покупок выступает сообщение о том, что новый генеральный директор ритейлера Хачатур Помбухчан в минувшую пятницу приобрел 12 тыс. 500 акций "Магнита" на сумму порядка 57 млн рублей.

Что же касается долгосрочных перспектив торговой сети, то они выглядят весьма туманными после неожиданного ухода с руководящей позиции ее основателя и бывшего крупнейшего акционера Сергея Галицкого.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций уверенно подрос на высоких объемах, существенный вклад в повышение индексов внес банковский сектор. Акции "Норникеля" выросли на фоне продолжающейся борьбы за пакет Романа Абрамовича. В процессе может быть запущен механизм, когда крупнейшие акционеры ("Интеррос" и "РусАл" ) могут предложить выкупить пакеты друг друга по средневзвешенной цене за полгода с 20%-ной премией. Могут быть и другие варианты, которые существенно повысят стоимость актива.

"ОГК-2" (-0,9%) увеличила прибыль по РСБУ в 2017 году в 1,9 раза (до 6,65 млрд рублей). В бумагах "Магнита" продолжается восходящее движение, поводом для которого стало оглашение новой стратегии компании и возможная программа обратного выкупа акций на $200 млн. В целом основные направления стратегии говорят о том, что ВТБ, который приобрел 29,1% компании, будет стремиться повысить выплаты акционерам. В "Газпроме" также существуют надежды на повышение выплат акционерам, так как на повестку дня совета директоров на 5 марта выдвинут вопрос о программе обратного выкупа. Впрочем, вряд ли стоит ожидать очень богатого предложения, так как компания планирует увеличение инвестиционной программы. Среди металлургов существенный рост демонстрировали бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" , а недавно отчитавшиеся "Северсталь" и НЛМК явно разочаровали перспективами наращивания инвестиционных программ.

Российский рынок пока не обнаруживает поводов для снижения. Ряд компаний может принять программы обратного выкупа или, как минимум, прояснить свою позицию по данному вопросу. Кроме того, борьба за контроль в ГМК "Норникель" может привести к существенному росту стоимости акций. Лишь у металлургов впереди завершение китайского Нового года и рост производства стали в КНР.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" банка "Возрождение" (+13,1%), "Казаньоргсинтеза" (+10,3%), "Селигдара" (+5,6%), бумаги ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург ) (+5,4%), "АвтоВАЗа" (+4,2% и +4,3% "префы").

Акции ПАО "Трансконтейнер" (+2,6%) подросли на новостях, что менеджмент компании считает возможным выплатить дивиденды по итогам работы в 2017 году в размере до 50% чистой прибыли по РСБУ.

Подешевели бумаги ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (-6%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (-4,9%), МКФ "Красный Октябрь" (-3,8%), "Уралкалия" (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 52,796 млрд рублей (из них 19,223 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 6,545 млрд рублей - на бумаги "Магнита").