Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, в четверг обновил исторический максимум, превысив предыдущий пик от 25 января на фоне ралли бумаг "Магнита" и ВТБ.

К 16:43 по московскому времени индекс МосБиржи вырос до 2329,17 пункта (+0,4%), индекс РТС - до 1292,76 пункта (+0,1%), динамика основных "фишек" на бирже смешанная в пределах 3,1%.

Лидируют акции "Магнита" (+7,6%), ВТБ (+5,7%), "Мечела" (+3,1%), "Транснефти" (+2,1%), "Аэрофлота" (+2,1%).