Рынок акций РФ завершил неделю новым максимумом по индексу МосБиржи

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг обновил исторический максимум по индексу МосБиржи на ожиданиях повышения рейтинга России и улучшения фондовой конъюнктуры в США; раллировали бумаги "Магнита" и ВТБ .

По итогам торгов индекс МосБиржи поднялся до 2336,82 пункта (+0,7%), индекс РТС - до 1301,01 пункта (+0,8%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 7,2%.

Доллар просел до 56,63 руб./$1 (-0,14 рубля).

По итогам короткой недели индексы РТС и МосБиржи выросли на 3-3,6%, доллар укрепился на 0,23 рубля.

Лидировали в росте в четверг акции "Магнита" (+7,2%, до 5140 руб.), ВТБ (+5,8%, до 5,175 копейки), "Татнефти" (+2,3%, до 599,5 рубля - новый исторический максимум), "Мечела" (+2%), "Газпрома" (+1,4%), "Роснефти" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1%).

Управляющая компания Prosperity Capital Management, фонды которой входят в состав акционеров ПАО "Магнит", предложила ограничить обратный выкуп акций компании потребностями программы по вознаграждению менеджмента, о чем сообщил "Интерфаксу" директор российского представительства компании Александр Бранис. По его мнению, если компания располагает или будет располагать свободными денежными средствами, превышающими стоимость такого выкупа, они должны распределяться между акционерами через дивиденды.

Акции ВТБ выросли в преддверии отчета за четвертый квартал по МСФО, который выйдет в понедельник, 26 февраля. Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", ВТБ в четвертом квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 61% в годовом выражении, выполнив прогноз по прибыли на весь год.

Просели бумаги "ФСК ЕЭС" (-1,5%), "Новороссийского морского торгового порта" (-1,3%), ПАО "Полюс" (-1,1%), "Интер РАО" (-0,9%), "Башнефти" (-0,8%), "Северстали" (-0,7%), "Мобильных телесистем" (-0,6%), Сбербанка (-0,6%).

Акции ФСК просели после выхода слабого отчета за 2017 год по РСБУ: чистая прибыль снизилась на 60% (до 42,4 млрд рублей), выручка уменьшилась на 1,1% (до 216 млрд рублей).

Индексы в США накануне опустились после публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который указал на усиление экономики США, что повысило вероятность большего числа повышений процентных ставок.

Эта новость подтолкнула к росту курс доллара и привела к скачку доходности 10-летних гособлигаций США до 4-летнего максимума в 2,95% годовых.

Следом в четверг снизились индексы в Азии (за исключением Китая, который вырос на 2,2% после новогодней недели), "минусует" Европа (CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,3-0,87%), однако наметился отскок в США (индекс S&P 500 вырос на 0,7%), отыграла все утренние потери нефть.

Вышедшие уже после закрытия российского рынка данные Минэнерго США о запасах сырья показали сокращение резервов нефти на 1,616 млн баррелей при прогнозах роста на 2,9 млн баррелей, также меньше ожиданий увеличились запасы бензина.

На этой статистике стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent вечером в четверг выросла до $65,75 за баррель (+0,5% и +0,3% в среду), апрельская цена WTI - до $62,12 за баррель (+0,7% и -0,2% накануне).

Акции "Магнита" продолжили коррекционный подъем. С середины сентября прошлого года эти бумаги подешевели более чем вдвое. Поэтому они все еще сохраняют технический потенциал для продолжения роста в район 5500-6000 руб. в среднесрочной перспективе. Инвесторы и спекулянты надеются, что длительная череда неблагоприятных корпоративных новостей эмитента уже завершилась или же близка к своему завершению.

Акции ВТБ ускорили рост и превысили рубеж 5 копеек перед назначенной на понедельник публикацией годовой финансовой отчетности эмитента по МСФО. Кроме того, интерес к этим бумагам в значительной мере связан с тем, что они все еще остаются относительно дешевыми по сравнению с ушедшим далеко вперед рынком.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидировали в росте акции "Квадры" (+6,6% и +6,5% "префы"), ОАО "GTL" (+5,8%), "МРСК Волги" (+5,3%), "Челябинского металлургического комбината" (+3,8%), "префы" "АвтоВАЗа" (+3,5%).

Подешевели акции "МРСК Северо-Запада" (-4%), АДР QIWI (-2,5%), ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург ) (-2,3%), "Мегафона" (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 53,281 млрд рублей (из них 14,072 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 9,813 млрд рублей на бумаги "Магнита").