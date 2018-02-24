Fitch подтвердило суверенные рейтинги РФ на уровне "BBB-"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в пятницу подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах, оставив их на последней ступени инвестиционного уровня - "BBB-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "позитивный".

Краткосрочные РДЭ в национальной и иностранной валютах были подтверждены на отметке "F3", потолок странового рейтинга - "BBB-", рейтинги эмитента долгосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной и иностранной валютах - "BBB-".

Рейтинги РФ учитывают хорошие сбалансированность бюджета и внешнее финансирование, а также улучшение экономической политики, но при этом структурные слабости (зависимость от сырьевых товаров и риски управления) и геополитические противоречия.

"Прогноз "позитивный" отражает продолжающийся прогресс в осуществляемой государством экономической политики, которую поддерживают возросшая гибкость обменного курса рубля, приверженность таргетированию инфляции и взвешенная фискальная стратегия", - отмечается в сообщении.

Это повышает макроэкономическую стабильность и устойчивость экономики страны к потрясениям, полагают аналитики агентства.

Дефицит федерального бюджета, по прогнозам, сократился более чем вдвое в 2017 году - до 1,5% ВВП. Это существенно ниже медианного показателя государств с рейтингами "BBB". Отрицательное сальдо без учета нефтяных доходов упало до 7,9% ВВП в прошлом году по сравнению с 9,1% в 2016 году.