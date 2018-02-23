РусАл назвал дату ухода Дерипаски с поста президента компании

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Олег Дерипаска покинет пост президента "РусАла" с 15 марта, говорится в сообщении алюминиевой компании по итогам рассмотрения советом директоров вопроса об изменениях в руководящих органах.

Он останется в совете директоров "РусАла", и, в качестве рядового члена совета, будет получать годовое вознаграждение в размере 120 тысяч фунтов.

Пост президента "РусАла" также с 15 марта займет его нынешний гендиректор Владислав Соловьев, которого на посту гендиректора заменит финдиректор Александра Бурико.

Вознаграждение Соловьева в качестве президента и Бурико в качестве гендиректора - $3 миллиона в год плюс аналогичный бонус.

Дерипаска стал президентом En+ в 2013 году, а "РусАла" - в 2014 году, уступив должность гендиректора Соловьеву. Бизнесмен непосредственно возглавлял "РусАл" в 2000-2003 годах и позже снова взял на себя управление в кризисном 2009 году.

Дерипаска сейчас контролирует 48,13% "РусАла" и около 66% En+. Доля в "РусАле" вырастет до 56,88% после конвертации 8,75% акций "РусАла", принадлежащих Glencore, в GDR En+.