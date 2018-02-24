S&P повысило рейтинг РФ в инвалюте до инвестиционного уровня "BBB-"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings в пятницу повысило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте с "BB+" до "BBB-" - нижней ступени инвестиционного уровня. Рейтинг в национальной валюте повышен с "BBB-" до "BBB".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз для обоих рейтингов - "стабильный".

Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах улучшены с "B/A-3" до "А-3/A-2".

S&P обратило особое внимание на взвешенную денежно-кредитную политику, которая позволила российской экономике успешно адаптироваться к более низким ценам на сырье и международным санкциям. В дальнейшем макроэкономическая политика наряду с гибкостью обменного курса могут обеспечить экономике РФ устойчивость в случае ужесточения санкций или ослабления цен на сырье, полагают в S&P.

Консервативность фискальной политики снизила среднесрочные риски, связанные с недостижением целевых бюджетных показателей, отмечают аналитики агентства.

Благодаря этому S&P также пересмотрело оценку риска перевода и конвертации валюты для российских несуверенных заемщиков (Transfer and Convertibility, T&C) до "BBB" с "BBB-".

"Недавние отзывы лицензий ряда частных банков не подорвали финансовую стабильность, и мы наблюдаем ранние признаки восстановления кредитования", - говорится в пресс-релизе.

"Стабильный" прогноз отражает мнение аналитиков S&P о сбалансированных рисках для рейтингов РФ.