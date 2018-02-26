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Экономика

Китайские инвесторы раскупили акции компаний с "королем" и "императором" в названии

Накануне стало известно о поправках к конституции КНР, в результате которых Си Цзиньпин сможет остаться лидером страны более двух сроков подряд

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Китайские акции, облигации и юань резко подорожали в понедельник на новостях о возможных поправках к конституции страны, в результате которых председатель КНР Си Цзиньпин сможет остаться на этом посту и после 2023 года, сообщает агентство Bloomberg.

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Больше среднего по рынку был рост котировок акций китайских компаний со словами "король" или "император" в названии – так инвесторы отреагировали на потенциальное увеличение срока полномочий Си Цзиньпина.

Так, разработчик ПО и оборудования для выпуска смарт-карт Shenzhen Emperor Technology Co. прибавила7,4%, а объем торгов его акциями в понедельник в пять раз превышал пятничный уровень. Цена бумаг Harbin Viti Electronics Co., китайское наименование которой переводится как "могущественный император", выросла на 4,4%. Viatti Corp. (название на пекинском диалекте переводится как "император Китая") увеличила капитализацию на 1,7%.

Отличилась даже региональная компания по очистке сточных вод с названием "Шанхайский император высокотехнологичной очистки", прибавившая 3,3%.

Гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 0,7%, китайский Shanghai Composite – на 1,2%, Shenzhen Composite подскочил на 2,2%. Доходность 10-летних гособлигаций Китая снизилась до минимума за четыре месяца. Юань в паре с долларом США подорожал на 0,5%.

Как сообщалось ранее, открывающийся в понедельник пленум ЦК Коммунистической партии Китая рассмотрит предложения о внесении изменений в конституцию страны, которые, как ожидается, позволят председателю КНР Си Цзиньпину сохранить свой пост после 2023 года. В настоящее время существует ограничение на занятие поста председателя КНР только в течение двух пятилетних сроков, введенные после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году.

Си Цзиньпин в 2012 году стал генеральным секретарем ЦК КПК, а в 2013 году - председателем КНР. Как ожидается, он будет переизбран главой государства на второй срок на предстоящей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которая традиционно ежегодно проходит в марте. В 2023 году Си Цзиньпину, который сосредоточил сейчас в своих руках максимальные властные полномочия, будет 70 лет. В ноябре прошлого года Си Цзиньпин был переизбран генсеком ЦК компартии. Уставом КПК ограничения на занятие высшего партийного поста не предусмотрены.

Вопросы изменений в конституции входят в прерогативу сессий ВСНП и, как считают наблюдатели, будут приняты на заседании в текущем году.

Теги: Китай, КНР, Си Цзиньпин
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