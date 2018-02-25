Компартия Китая отменит ограничение срока пребывания главы страны у власти

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Компартия Китайской народной республики предложила отменить ограничения по пребыванию у власти главы государства, сообщает агентство "Синьхуа". Это коснется как председателя и вице-председателя КНР.

Таким образом нынешний китайский лидер Си Цзиньпин сможет остаться во главе государства и после 2023 года.

Китайская компартия предлагает внести изменения в конституцию страны, согласно которым председатель и вице-председатель могут находиться у власти не более двух сроков подряд.

Инициатива была выдвинута по итогам заседания политбюро, состоявшегося в субботу 24 февраля. В понедельник 26 февраля стартует трехдневный пленум центрального комитета партии, на котором будет обсуждаться, в том числе, предложение об изменении конституции.

Также "Синьхуа" сообщает, что китайская компартия предложила внести в текст конституции тезисы Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи.

Кроме того, предложено создать новое антикоррупционное ведомство: Национальную надзорную комиссию.