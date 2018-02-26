Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи на новостях о рейтинге РФ от S&P

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и на новостях о повышении рейтинга России до инвестиционного уровня агентством Standard & Poor's Global Ratings; индекс МосБиржи, акции Сбербанка и "Татнефти" обновили исторические максимумы, после чего скорректировались.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2353,16 пункта (+0,7%, максимум дня и новый исторический пик - 2376,81 пункта), индекс РТС - 1324,62 пункта (+1,8%, максимум с июля 2014 года), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,6%.

Доллар упал до 55,98 руб./$1 (-0,54 рубля).

Лидировали в росте акции ВТБ (+5,6%, до 5,463 копейки) на сильном отчете за 2017 год по МСФО, при объеме торгов более 5,652 млрд рублей. Чистая прибыль банка ВТБ выросла за год до 120,1 млрд рублей, в четвертом квартале - до 44,8 млрд рублей, что превысило прогнозы.

Также лидировали бумаги "Норникеля" (+4,3%), "Россетей" (+3,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+2%), "РусГидро" (+1,8%), "Северстали" (+1,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,1%).

Обыкновенные акции Сбербанка выросли до 279,97 рубля (+0,9%, максимум дня и новый пик - 285 руб.), бумаги "Татнефти" - до 602 рублей (+0,4%, максимум дня и новый пик - 609,3 рубля).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" (-0,5%) за 2017 год по МСФО снизилась на 11% по сравнению с 2016 годом, до 54,4 млрд рублей, следует из отчета компании.

Подешевели также бумаги "Магнита" (-6,6%), "РусАла" (-1,2%), "префы" "Россетей" (-1,5%).

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в пятницу, 23 февраля, повысило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте с "BB+" до "BBB-", нижней ступени инвестиционного уровня. Прогноз для обоих рейтингов - "стабильный".

Кроме того, Fitch Ratings в пятницу подтвердило рейтинги РФ на последней ступени инвестиционного уровня - "BBB-". Moody's рейтингует Россию на уровне "Ba1", на один шаг ниже инвестиционного. Прогноз обоих агентств - "позитивный".

В понедельник подъем преобладал в Азии во главе с Китаем (+1,2%) и Японией (+1,2%) на фоне колебаний курса иены после выступления главы Банка Японии Харухико Куроды, который вновь подтвердил, что ЦБ не планирует пересматривать текущую денежно-кредитную политику и продолжает таргетировать инфляцию на уровне 2%.

Следом выросла фондовая Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,2-0,6%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 вырос на 0,3%) на фоне полугодового доклада Федеральной резервной системы (ФРС), из которого инвесторы сделали вывод, что американский центробанк не планирует ускорять темпы повышения базовой процентной ставки в 2018 году. Это способствовало снижению доходностей US Treasuries, рост которых был одной из причин недавнего спада на рынке.

Нефть в понедельник забуксовала после двух недель подъема подряд. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $66,96 за баррель (-0,1% и +1,4% в пятницу), апрельская цена WTI - $63,55 за баррель (без изменений и +1,2% в пятницу). За минувшую неделю Brent прибавила 3,8%, WTI - 3,3%.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число установок, эксплуатируемых в США для бурения нефтяных скважин, увеличилось на прошлой неделе на 1 единицу - до 799 штук. Вместе с тем неожиданное снижение товарных запасов нефти в США, о котором стало известно в четверг, продолжает поддерживать оптимизм на рынках, пишет The Wall Street Journal.

Экспорт нефти с ливийского терминала Меллита приостановлен, поскольку протесты привели к приостановке поставок с месторождения El-Feel впервые за два месяца. В прошлую пятницу ливийская госкорпорация National Oil Corp. объявила форс-мажор в отношении поставок с El-Feel, сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова, рынок акций РФ быстрее остальных восстановил потери февраля и обновил максимумы по индексу МосБиржи на фоне рейтинговых новостей (агентство S&P повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-", агентство Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг на уровне "BBB-"). Это, безусловно, оптимистичный фактор для российского рынка, поскольку возможен приток денег из фондов, инвестирующих в активы стран с инвестиционным рейтингом.

Согласно заявлениям министра экономического развития РФ, рост ВВП России в январе 2018 года составил 2%, по итогам 2017 года рост конечного потребительского спроса достиг 3,4%, инвестиций - 3,6%. Ожидается, что профицит бюджета по итогам 2018 года составит 1% ВВП. Если к этому добавить низкую инфляцию и более-менее стабильный рубль, условия в экономике выглядят очень благоприятно для российских активов.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, повышение рейтинга РФ агентством S&P до инвестиционного уровня создает общее позитивное влияние на российские активы, а нисходящая коррекция в американских казначейских обязательствах будет способствовать повышению глобального аппетита к риску.

ВТБ сообщил о росте чистой прибыли по МСФО в 2017 году в 2,3 раза (до 120,1 млрд рублей). Существенный вклад в рост прибыли внесло сокращение отчислений в резервы. Тем не менее, в конце 2017 года глава банка Андрей Костин говорил лишь о прибыли на уровне около 100 млрд рублей. В 2018 году банк ожидает прибыль не менее 150 млрд рублей.

Решение S&P также имело позитивное влияние на рубль, которому помогает и фактор налоговых платежей (26 и 28 февраля осуществляются основные налоговые платежи). Соответственно, до конца месяца тенденция укрепления рубля сохранится.

Нефть умеренно просела на фоне роста активных буровых в США уже пятую неделю подряд. Однако на стороне нефтяных "быков" сразу несколько значимых факторов. В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение силой 7,5 балла, которое привело к приостановке некоторых добывающих нефть и газ мощностей. В Ливии прекращены поставки нефти на 70 тыс. б/с. В остальном график нефти демонстрирует небольшую краткосрочную перекупленность, которая способна стать поводом для небольшой коррекции.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, обновление индексом МосБиржи исторического максимума создало новый среднесрочный сигнал для продолжения игры на повышение. Впрочем, утренняя эйфория на локальном рынке улеглась, рынок не может расти в отрыве от переменчивого внешнего фона. В качестве потенциального фактора риска для него сохраняется угроза скорого ужесточения санкций в отношении России со стороны США. Глава Минфина США Стивен Мнучин в очередной раз напомнил о такой возможности в минувшую субботу.

Выход сильного отчета ВТБ служит стимулом для ускорения наметившегося среднесрочного восстановления стоимости акций банка, которые все еще выглядят относительно дешевыми на фоне ушедшего далеко вперед рынка.

Акции ГМК "Норильский никель" подорожали на ожиданиях вероятного запуска механизма "русской рулетки" с целью разрешения возобновившегося конфликта крупнейших акционеров. Однако в случае реализации указанной возможности вероятность выставления оферты на выкуп акций для миноритарных акционеров "Норникеля" все равно остается под вопросом. Для бумаг ГМК важным уровнем сопротивления выступает отметка 12000 рублей.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, мировые рынки также начали неделю с продолжения роста, что подогрело спрос и на российские бумаги. В ближайшие дни (вторник и четверг) рынки будут ждать выступлений нового главы ФРС Джерома Пауэла перед конгрессменами - инвесторов интересует дальнейший курс денежно-кредитной политики центрального банка и темпы возможного повышения процентных ставок. Представитель ФРС Джеймс Буллард в понедельник при этом дал понять, что вовсе не видит необходимости в повышении процентных ставок в ближайшие два года.

Нефть вечером начала корректироваться после повышения в конце прошлой недели, однако цены остаются выше важных краткосрочных поддержек ($65,3 для Brent и $61,8 для WTI), при сохранении которых "быки" могут рассчитывать на скорое возобновление роста.

На российском рынке индексы Мосбиржи и РТС вслед за нефтью к вечеру отступили от внутридневных пиков, но остались в зоне перекупленности на часовых графиках, поэтому игроки на повышение будут готовы зафиксировать прибыль при первом удобном случае. Однако если оптимизм за рубежом не иссякнет, коррекция может ограничиться "боковиком", считает аналитик.

Как отмечают аналитики Райффайзенбанка, теперь основанием для снижения рейтинга России агентством S&P может послужить возможное существенное ужесточение санкций в отношении РФ. Позитивные рейтинговые действия могут быть предприняты в случае ускорения роста ВВП РФ (на душу населения) при сохранении консервативной бюджетной политики. Однако, по мнению агентства, рост будет ограничен (1,7% в среднем в 2019-2021 годах) такими структурными недостатками, как доминирующая роль государства в экономике, неблагоприятный инвестиционный климат и относительно низкий уровень конкуренции и инноваций.

Агентство S&P не ждет от правительства РФ результативного проведения структурных реформ (судебной системы, правоприменения и снижения роли государства в экономике), полагая, что основной акцент будет сделан на сохранении макроэкономической стабильности. С этой точки зрения дальнейшее повышение рейтинга выглядит маловероятным, по крайней мере, в перспективе нескольких лет. Исходя из показателей, которые непосредственно влияют на вероятность дефолта по госдолгу РФ (такие, как сальдо счета текущих операций, дефицит бюджета, госдолг к ВВП), Россия выглядит наилучшей среди стран категории "BBB" (как следствие, ее бонды могут торговаться с еще более узкими спредами).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в понедельник выступили акции ОАО "GTL" (+10,9%), "префы" "Ленэнерго" (+6,5%), бумаги ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+6,1%), "Иркута" (+2,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+2,5%).

Просели акции "МРСК Сибири" (-3,3%), "префы" "Селигдара" (-3%), бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-2,5%), "ТГК-2" (-2,5%), ПАО "Европейская электротехника" (-2,3%), "Яндекса" (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 59,682 млрд рублей (из них 19,104 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).