"Газпром" пообещал Китаю трубу с Сахалина при отсутствии подписанного контракта

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" пообещал Китаю к 2020 году новые трубопроводные мощности для доставки газа с Сахалина, при этом контракт с покупателем из Поднебесной - CNPC - еще не подписан.

"Газпром" в меморандуме нового выпуска еврооблигаций назвал потенциальными клиентами расширения газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" не только потребителей российского Дальнего Востока, но и Китая.

"В целях увеличения пропускной способности газопроводной системы "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" для поставки газа потенциальным клиентам на Дальнем Востоке России и Китае, мы сейчас готовим строительство примерно 353 км секции от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска и предварительно планируем ввести ее в 2020 году".

Ранее протяжённость нитки оценивалась в 345 км, а ввести ее обещали в 2019.

В декабре 2017 года "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай. "Документ определяет основные параметры будущих поставок: объем поставок, срок действия контракта, срок начала поставок, период наращивания объемов, пункт пересечения границы. Стороны намерены выйти на подписание контракта в 2018 году", - говорилось в релизе.

В свежем февральском меморандуме "Газпром" более осторожен в той же фразе: "Стороны продолжают подготовку к подписанию контракта".

В апреле прошлого года "Газпром" публиковал закупку у единственного поставщика на 51 млрд рублей на строительно-монтажные работы по Объекту "Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток". Однако с момента создания 20 апреля закупка не пополнилась ни одним новым документом или записью. Не была опубликована информация о заключении контракта (что также подтверждает отсутствие прогресса по проекту). Представители трубной отрасли в беседах с журналистами также отказывались признавать эту стройку делом ближайших лет, так как "Газпром" не информировал производителей труб о конкретных планах закупки труб для этой магистрали.