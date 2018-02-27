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Экономика

"РусГидро" построит первый ветродизельный комплекс в Арктике

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" подписало меморандум с японской NEDO и правительством Якутии о строительстве ветродизельного комплекса мощностью 3,9 МВт в посёлке Тикси (Якутия), сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Одновременно был подписан договор о совместной деятельности АО "Сахалинэнерго" (входит в "РусГидро") и японской Takaoka Toko, распределяющий работы и обязанности сторон при реализации проекта.

Основное оборудование для ветропарка будет предоставлено японской стороной на безвозмездной основе, "РусГидро" обеспечит логистические и строительно-монтажные работы. В комплекс войдут три ветроэнергетические установки общей мощностью 900 кВт, дизель-генераторы общей мощностью 3 МВт и система аккумулирования электроэнергии, говорится в сообщении "РусГидро". Дизельные установки будут работать на сырой нефти.

До декабря 2018 г. планируется завершить монтаж ветроэнергетических установок и линий электропередачи, до конца 2019 г. - монтаж дизель-генераторов, систем распределения и аккумулирования электроэнергии. Эксплуатировать комплекс будет "Сахалинэнерго".

Проект позволит "РусГидро" получить опыт строительства и эксплуатации ветродизельного комплекса в условиях Арктики и позволит оценить перспективу создания аналогичных энергокомплексов в изолированных энергосистемах Дальнего Востока, в частности, в Камчатском крае и Чукотке, приводятся в сообщении "РусГидро" слова гендиректора компании Николая Шульгинова.

Теги: РусГидро, Арктика, NEDO
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