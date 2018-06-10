Военные экологи начали ликвидацию экологического ущерба в Арктике

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Первый сформированный в Центральном военном округе экологический взвод в воскресенье приступил к очистке земель Минобороны РФ в Арктической зоне, в городе Норильске, сообщает пресс-служба ЦВО.

Работы проводятся на аэродроме Алыкель Норильска и в самом городе. В этом году с очищаемой территории военные экологи планируют вывезти 750 т мусора.

Подразделение экологов насчитывает 30 человек, а также 10 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора.