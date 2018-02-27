Чиновники чуть не оставили заправки без бензина. Обзор

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - МВД и Минтранс в конце 2017 года приняли новые правила освидетельствования бензовозов, которые поставили под угрозу доставку топлива на российские АЗС. Согласно новым правилам, автоцистерны обязаны получать освидетельствования технической безопасности. Однако правила не устанавливали ни орган, выдающий этот документ, ни перечень экспертов, проводящих освидетельствование. В течение января-февраля участники топливного рынка вынуждены были написать письма в различные инстанции, в том числе в МВД, Минтранс, Минэнерго и вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу, с просьбой скорейшим образом урегулировать ситуацию, чтобы не допустить коллапса на розничном рынке нефтепродуктов. В итоге, чиновники, оперативно исправляя свою ошибку, согласовали перенос сроков нового регламента на год.

Не было печали - перешли на европейские стандарты

Раньше МВД при выдаче разрешения на допуск транспортных средств к перевозке опасных грузов не выдавало отдельных свидетельств на бензовозы и их цистерны. Поэтому в России не было специальных испытательных лабораторий, проводящих испытания и проверки автоцистерн.

В конце ноября 2017 года МВД в соответствии с международными правилами ввело новый Административный регламент о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, который предписывал выдачу новых свидетельств для грузовиков со встроенной цистерной или батареей сосудов. В этих свидетельствах должно быть подробное описание цистерны, данные о периодических испытаниях ее на безопасность и перечень веществ, допущенных к перевозке в данной цистерне. Выдавать такое свидетельство должен "компетентный орган", а проводить испытания - эксперт, утвержденный компетентным органом. Указаний на то, кто является компетентным органом и кто - экспертом-испытателем цистерн, в административном регламенте МВД не было.

Не поняли и не поехали

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша пояснил "Интерфаксу", что из действия нового Административного регламента к настоящему моменту уже сложилась проблемная ситуация с перевозками бензовозами нефтепродуктов от нефтебаз до АЗС. "Мы собираем информацию с рынка, и по нашим данным, сейчас уже порядка 20% парка бензовозов вынуждены простаивать из-за того, что не могут получить свидетельствования по новым стандартам. И с каждым днем их становится все больше. Если ситуация не изменится, то к маю на топливном рынке может возникнуть коллапс. Очень важно сейчас ускорить процесс переноса сроков выдачи нового свидетельства, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную работу перевозчиков нефтепродуктов", - сказал он.

Ведущий аналитик трейдера "Алгоритм Топливный Интегратор" Виктор Костюков отметил, что проблема для владельцев бензовозов возникла нежданно-негаданно: "Казалось бы, в пухлый портфель бензовозчика, состоящий из десятков всевозможных разрешительных бумаг вложить ещё пару листов. Но оказывается эту "пару документов" должен выдать Минтранс, который узнал о своих новых обязанностях из газет и гневных писем владельцев бензовозов. А ведь нужно найти, обучить экспертов для испытаний. Подготовить техническую базу, испытательное оборудование, разработать и утвердить методики испытаний. Естественно, с таким валом работ Минтранс в короткие сроки не справится, а ГИБДД перенести их не в состоянии. Налицо результат безответственности и низкий уровень управленческой культуры чиновников", - сказал он.

И полетели письма

РТС и компании-перевозчики направили письма в МВД и в Минтранс, в которых уведомило о сложившейся правовой коллизии, а также в Минэнерго и вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу с просьбой помочь коллегам разрешить проблему.

К переписке с ведомствами подключились крупные нефтяные компании. ВИНКи просили разъяснить министерства, как применить новый регламент на практике.

Так, например, в "Газпром нефти" отметили, что хотя компания и не сталкивается на текущий момент с нехваткой бензовозов, но видит риски возможного ухудшения ситуации. "В данный момент перевозки топлива осуществляются в полном объеме, в том числе с привлечением сторонних подрядчиков. Из-за отсутствия утвержденного перечня экспертов, имеющих право проводить проверки и испытания цистерн, проблема вывода части транспорта у многих перевозчиков действительно может возникнуть. "Газпромнефть-Транспорт" со своей стороны обратился в МВД и Минтранс РФ с просьбой указать перечень организаций, имеющих право на проведение таких испытаний", - сказал представитель компании.

Сами создали трудности, сами их преодолели

МВД, Минтранс и Минэнерго в срочном порядке приступили к консультациям, чтобы решить созданную ими же проблему и не допустить дефицита на рынке топлива. По итогам совещаний было решено перенести это нововведение на год, сообщили "Интерфаксу" представители Минтранса и Минэнерго. К 1 января 2019 года должны быть созданы специальные лаборатории по испытанию автоцистерн для перевозки опасных грузов и определен ответственный за выдачу свидетельств.

По словам источника в одном из ведомств, приказ об отсрочке выдачи новых свидетельств уже отправлен в Минюст и будет утвержден в ближайшие две-три недели.

Тем временем, Минэнерго уверило, что дефицита топлива на рынке в этом году не ожидается. "Учитывая уже реализуемые мероприятия по переносу сроков, а также достаточный уровень запасов на предприятиях нефтепродуктообеспечения (по состоянию на 20 февраля 2018 товарные остатки бензина составляют 1,7 млн, дизельного топлива - 2,7 млн тонн), Минэнерго не прогнозирует дефицита моторного топлива, связанного с ограничением допуска транспортных средств к перевозке нефтепродуктов", - сказал представитель министерства.