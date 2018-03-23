В "ЛУКОЙЛе" назвали кофе на АЗС "высокомаржинальным баррелем"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "Высокомаржинальным баррелем" в сфере downstream являются продукты, продаваемые на АЗС, заявил старший вице-президент по поставкам и продажам "ЛУКОЙЛа" Вадим Воробьев в ходе Дня инвестора, проходящего в Лондоне, где компания представляет свою новую десятилетнюю стратегию.

"В сфере downstream нашим высокормаржинальным баррелем является кофе, который мы продаем на наших АЗС", - сказал он.

Воробьев отметил, что в России выручка от продажи нетопливных продуктов покрывает операционные расходы АЗС "ЛУКОЙЛа" на 33%, добавив, что для России это высокий показатель, но низкий - для зарубежных, где этот показатель достигает 100%.

"ЛУКОЙЛ" рассчитывает, что к 2020 году сможет довести этот показатель в России до 50%, а в 2027 году - до 80%.

Воробьев также сообщил о планах вводить автоматизированные АЗС, которые позволяют снижать эксплуатационные расходы, и особенно актуальны на небольших земельных участках.

Глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов сказал, что компания не ожидает роста спроса на моторное топливо, что делает необходимым повышать маржинальность продаж.

Воробьев отметил, что в прошлом "ЛУКОЙЛ" продал ряд АЗС, но "на сегодня сеть является сбалансированной".