Стокгольмский арбитраж не удовлетворил требование Нафтогаза о пересмотре тарифа на транзит

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Стокгольмский арбитраж не удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" на пересмотр тарифа на транзит в контракте с ПАО "Газпром", говорится в пресс-релизе НАК.

"Трибунал не поддержал требование Нафтогаза о пересмотре тарифа на транзит, поскольку заявка на просмотр, представленная Нафтогазом в 2009 году, не соответствовала процессуальным требованиям", - отмечается в пресс-релизе.

"Суд также не удовлетворил требование Нафтогаза о пересмотре транзитного контракта в соответствии с европейским и украинским энергетическим и конкурентным законодательством, отметив, что внедрение регуляторной реформы на территории Украины - дело украинской власти и не входит в компетенцию трибунала", - говорится в сообщении.

По словам главы НАК Андрея Коболева, компания намерена предложить Газпрому начать процесс пересмотра контракта.

"Теперь надо посмотреть транзитный контракт с учетом арбитражного решения и требований европейского и украинского законодательства. Нафтогаз намерен в ближайшее время предложить Газпрому начать переговоры по этому вопросу. Нафтогаз ожидает, что после арбитражного решения реформа рынка газа в Украине ускорится", - сказал он.

Ранее Стокгольмский арбитраж вынес решение о том, что Газпром должен выплатить Нафтогазу более четырех миллиардов долларов за транзит газа.