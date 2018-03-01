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Белоруссия снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия с 1 марта 2018 года снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщило правительство страны.

Соответствующее решение утверждено постановлением Совмина от 23 февраля 2018 года.

"Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена со $120,1 до $119,5 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизится с $66 до $65,7 за 1 т, на товарные бензины - с $36 до $35,8 за 1 т", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Совмина.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $35,8 за 1 т (была $36). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись в Беларуси 1 февраля. Тогда они были повышены.

Теги: Белоруссия, нефть
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