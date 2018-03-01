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Экономика

Суд подтвердил отказ Siemens в иске к Технопромэкспорту по делу о "крымских турбинах"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в четверг подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 14 декабря 2017 года отказал германской Siemens в иске к ОАО "ВО "Технопромэкспорт" и ООО "Технопромэкспорт" (ТПЭ, структуры "Ростеха") по поводу незаконного, как считает истец, перемещения турбин в Крым.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из суда, суд отклонил жалобы сторон.

ТПЭ подали жалобы на отказ во встречном иске к Siemens. Это решение также оставлено без изменения.

Выступая на заседании, представитель Siemens заявил, что суд первой инстанции, принимая оспариваемое решение, неправильно применил нормы материального права и не полностью исследовал материалы дела. В связи с этим он просил отменить принятое судебное решение и удовлетворить иск его доверителя. В свою очередь представители ТПЭ завили о правомерности отказа Siemens в иске и просили оставить данное решение в силе. При этом представители ТПЭ просили удовлетворить их встречный иск. Суд, заслушав выступления сторон, оставил полностью в силе решение суда первой инстанции.

Арбитражный суд Москвы 14 декабря 2017 года отказал в удовлетворении иска Siemens к ОАО "ВО "Технопромэкспорт" и ООО "ВО "Технопромэкспорт" по поводу незаконного, как считает истец, перемещения турбин в Крым. Помимо этого, суд тогда отказал "Технопромэкспортам" во встречном иске к Siemens.

Перемещение турбин в Крым

Siemens обвиняет два "Технопромэкспорта" в том, что они незаконно переместили в Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций в Тамани. Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму, поскольку ЕС не признаёт российский статус Крыма.

Истец требует вернуть турбины и признать сделки по продаже турбин недействительными. По мнению истца, Siemens был обманут. При этом в ООО "ВО "Технопромэкспорт" считают, что немецкий концерн пытается добиться на территории РФ исполнения санкций иностранных государств, а не защищает свои гражданские права. Из-за нарушений санкций Siemens грозят штрафные санкции со стороны ЕС. При этом контракт в России был полностью исполнен.

Суд ранее отказал немецкой компании в принятии обеспечительных мер в отношении турбин - в их аресте и остановке монтажа. Станции в Крыму должны начать работу в мае-июне 2018 года.

В ответ на перемещение турбин ЕС ввел против трех российских компаний и трех физлиц дополнительные санкции.

Одновременно иск к двум ТПЭ подало совместное предприятие Siemens и "Силовых машин" - "Сименс технологии газовых турбин", которое изготовило это оборудование для Тамани. СП также требует возврата турбин. Siemens привлечен к данному делу как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований.

В свою очередь "Технопромэкспорты" подали встречный иск о признании недействительными пунктов контракта на поставку турбин в Крым, касающиеся ограничения их использования и соблюдения санкций. В пункты было включено требование не исполнять контракт, если им будут нарушены санкции ряда государств - США, ЕС, ООН, и в том числе и санкции к РФ. Пункты также содержат положения, определяющие, куда должно поставляться оборудование. В них также присутствует запрет на использование оборудования в Крыму. Ещё один пункт привязал оборудование к конкретной площадке из-за технических и климатических показателей.

При этом представители "Технопромэкспортов" указывали, что пункты были включены в договор по настоянию Siemens. На момент заключения договора между двумя российскими сторонами - ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СП с "Силовыми машинами", произвело турбины) и "Технопромэкспорт" - эти условия уже были ничтожными.

"Мы обязаны соблюдать нормы права, а не санкционную политику других государств", - говорил представитель ОАО " ВО "Технопромэкспорт".

В ходе судебных разбирательств представитель "Технопромэкспорта" сообщил, что Siemens не собирается возвращать деньги. При этом представитель Siemens заявил, что пока этот вопрос не поднимался. Поясняя суть вопроса после судебного заседания, он сказал: "Мы не говорили, что готовы вернуть деньги, мы говорили, что понимаем последствия от удовлетворения иска".

Между тем Арбитражный суд Москвы 10 января отказал ООО "Сименс технологии газовых турбин" в еще одном иске к ООО "ВО "Технопромэкспорт" и ОАО "Технопромэкспорт" - о "крымских турбинах.

Замминистра энергетики РФ Андрей Черезов в декабре сообщил, что две из четырех спорных турбин уже смонтированы в Крыму. Еще две будут смонтированы до конца года.

В Siemens ранее заявляли, что прошедшее монтаж оборудование потеряет свою стоимость, и просили об обеспечительных мерах по искам, но суд в этих мерах отказал. Турбины оценивались в сумму около 150 млн евро.

Теги: Siemens, Технопромэкспорт
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